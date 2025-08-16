S&P Global Ratings: Dinamismo económico de Costa Rica impulsará al sistema bancario

Finanzas

S&P describe un sistema bancario costarricense con fundamentos cada vez más sólidos, pero todavía condicionado por limitaciones estructurales: dependencia de depósitos, mercados de capitales poco profundos, elevada dolarización y un marco regulatorio en transición.

Por revistaeyn.com S&P Global Ratings ubica a Costa Rica en el grupo BICRA 8, con una evaluación de riesgo económico 7 y riesgo de la industria 8, y califica el respaldo gubernamental como "incierto". La agencia subraya que, aunque la calidad de activos se ha estabilizado, persisten vulnerabilidades estructurales que limitan la resiliencia y la rentabilidad del sistema financiero. En su diagnóstico, S&P destaca como fortaleza una base de depósitos estable que sostiene el fondeo del sistema bancario. No obstante, advierte riesgos importantes: la alta dolarización de los balances, el acceso limitado a mercados de capital profundos y un marco regulatorio que aún está rezagado respecto a los estándares internacionales (Basilea III).

Estas restricciones elevan la exposición del sistema frente a shocks externos y limitan las opciones de financiación fuera de los depósitos, señala S&P Global La calificadora también enfatiza que la estructura del mercado penaliza la rentabilidad: los dos bancos estatales más grandes concentran una parte relevante de la cartera de préstamos (alrededor del 35%), lo que genera distorsiones competitivas y presiona márgenes y retornos. En cifras, S&P proyecta un retorno sobre capital (ROE) moderado —cercano al 2.9 % para 2024— y un retorno sobre activos promedio del sistema alrededor del 0.5 %, niveles por debajo de muchos pares regionales.