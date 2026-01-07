Tetra Pak presenta la primera barrera a base de papel para envases de jugo

Tetra Pak, en colaboración con García Carrión, presentó el primer uso de su tecnología de barrera a base de papel para envases de jugo. Esta innovación en soluciones sostenibles de envasado marca un paso significativo hacia la reducción de la dependencia de materiales de origen fósil, con el nuevo material ya implementándose en múltiples mercados.

PRIMER ENVASE ASÉPTICO DEL MUNDO CON BARRERA A BASE DE PAPEL PARA LA CATEGORÍA DE JUGOS

Tetra Pak, en colaboración con el productor líder de bebidas en España, García Carrión, ha lanzado el envase Tetra Brik® Aseptic 200 ml Slim Leaf con barrera a base de papel para jugos, bajo la marca insignia Don Simón. Este es el primer envase individual para jugos en el mundo que utiliza esta innovadora barrera y el primero disponible en España.

Fabricado con hasta un 80% de papel, el envase refuerza sus credenciales de sostenibilidad. La combinación de la barrera a base de papel con polímeros de origen vegetal utilizados en los recubrimientos del material eleva el contenido renovable a un notable 92%, mientras reduce la huella de carbono en un 43% en comparación con un envase aséptico que utiliza capa de aluminio y polímeros fósiles, según la verificación de Carbon Trust.

“Estamos orgullosos de liderar el camino en envases sostenibles para la categoría de jugos. Durante más de 135 años, García Carrión ha mantenido su compromiso con la innovación responsable y el respeto por el medio ambiente”, afirmó Don José García Carrión, Presidente de García Carrión. “Esta innovación respalda nuestra misión de reducir el impacto ambiental mientras ofrecemos productos de alta calidad a nuestros consumidores”, añadió Fala Corujo, Vicepresidenta de García Carrión.

Para García Carrión, esta solución de envasado representa una nueva aplicación industrial de su Estrategia de Sostenibilidad 360°, reconocida con el premio Factories of the Future 2024 por Excelencia en Sostenibilidad y Economía Circular.

Tatiana Liceti, Vicepresidenta Ejecutiva de Soluciones de Envasado en Tetra Pak, comentó: “Este lanzamiento representa un paso significativo en nuestro camino hacia envases totalmente renovables y reciclables. Al trabajar estrechamente con nuestros clientes, demostramos que la innovación sostenible puede escalar en diferentes mercados y categorías, manteniendo la funcionalidad y calidad del envase.”