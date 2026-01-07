Costa Rica registró US$3.533 millones en flujos de IED al tercer trimestre de 2025

Centroamérica & Mundo

El informe de Procomer indica que, según los datos más recientes disponibles, el sector de la manufactura continúa siendo el motor de la IED, con US$2.856 millones, lo que equivale a más del 80 % del total recibido.

Por Agencia EFE La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) informó que el país registró US$3.533 millones en flujos de inversión extranjera directa (IED) al tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 4,5 % en comparación con el mismo periodo de 2024. El informe de Procomer indica que, según los datos más recientes disponibles, el sector de la manufactura continúa siendo el motor de la IED, con US$2.856 millones, lo que equivale a más del 80 % del total recibido al tercer trimestre del 2025.

"En un entorno marcado por la cautela, los ajustes financieros y la reconfiguración de cadenas de valor, que Costa Rica obtenga flujos positivos refleja que su propuesta de valor es resiliente, sin embargo, aún persisten retos de competitividad por los cuales debemos seguir trabajando", afirmó la gerente general de Procomer, Laura López. De igual forma aseguró que "nuestro reto es seguir generando condiciones para que las empresas reinviertan, se expandan y encuentren en Costa Rica un socio confiable para el largo plazo".