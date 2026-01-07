Presidente de Guatemala advierte un 2026 crítico tras la suspensión del presupuesto estatal

Centroamérica & Mundo

El Gobierno operará con el presupuesto de 2025 mientras busca una ampliación en el Congreso, en un escenario de incertidumbre fiscal que impacta inversión pública, nuevos proyectos y desarrollo.

Por revistaeyn.com /Agencias El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió que 2026 será un año “crítico” para el país tras la suspensión provisional del presupuesto estatal ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), una decisión que obliga al Ejecutivo a operar con los recursos del ejercicio anterior y limita la capacidad de inversión pública. La CC suspendió el pasado 30 de diciembre el presupuesto aprobado para 2026, por 163.000 millones de quetzales (US$21.300 millones), al detectar presuntos vicios de forma en su aprobación legislativa. Como consecuencia, el Gobierno deberá ejecutar el presupuesto vigente de 2025, que asciende a 154.836 millones de quetzales (US$20.213 millones), generando una brecha de 8.632 millones de quetzales (US$1.127 millones) frente a lo planificado.

“Vamos a enfrentar un año complejo”, reconoció Arévalo en conferencia de prensa, aunque subrayó que su administración está comprometida en seguir respondiendo a la población y garantizando la continuidad del Estado. Proyectos estratégicos en pausa El impacto de la suspensión presupuestaria ya se refleja en áreas clave. El viceministro de Finanzas Públicas, Walter Figueroa, confirmó que la medida ha dejado en pausa proyectos estratégicos, entre ellos: • La construcción de una cárcel de máxima seguridad, • Programas de electrificación rural, • Proyectos de infraestructura vial considerados prioritarios. Además, nuevas entidades creadas para fortalecer la gestión pública, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIP) y la Superintendencia de Competencia, quedaron con “presupuesto cero”, lo que impide su puesta en marcha. Ante este escenario, el Ministerio de Finanzas anunció que el Ejecutivo deberá acercarse al Congreso para impulsar una ampliación presupuestaria, que permita reactivar inversiones y dotar de recursos a las nuevas instituciones, manteniendo —según Figueroa— estándares de transparencia. Un presupuesto suspendido, no declarado inconstitucional Especialistas subrayan que la resolución de la CC no declara inconstitucional el presupuesto de 2026, sino que concede un amparo provisional que frena su entrada en vigor. El director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, explicó que, conforme a la Constitución, al no entrar en vigencia el nuevo presupuesto el 1 de enero, el Estado debe aplicar el presupuesto del año anterior, incluyendo las modificaciones aprobadas durante 2025.