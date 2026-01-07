La economía hondureña registró un crecimiento de 3,4 % en el tercer trimestre de 2025

Por revistaeyn.com
La economía hondureña mostró un desempeño positivo durante el tercer trimestre de 2025, respaldado por el dinamismo de varios sectores productivos y por una mayor fortaleza de la demanda interna, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de Honduras (BCH).
El Producto Interno Bruto (PIB) trimestral, en su serie original, registró una expansión interanual de 3,4 %, mientras que el crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del año alcanzó 3,8 %, reflejando una evolución favorable de la actividad económica del país.
Las cifras ajustadas por estacionalidad confirman esta tendencia. En términos trimestrales, la economía creció 0,9 % entre julio y septiembre en comparación con el período abril-junio de 2025, lo que evidencia una aceleración moderada pero sostenida.
Este avance estuvo estrechamente ligado al impulso del sector servicios, beneficiado por el incremento del ingreso disponible de los hogares, en gran medida asociado al constante flujo de remesas familiares, así como por un mayor gasto de consumo final y una ejecución más activa de proyectos de inversión pública, apunta el BCH.
Desde el enfoque de la producción, el desempeño del PIB estuvo marcado por la contribución de varias ramas clave. Entre ellas destacaron la intermediación financiera, los seguros y los fondos de pensiones; los servicios gubernamentales, particularmente administración pública, salud y educación; la agricultura y actividades conexas; así como el comercio, el transporte, las comunicaciones y los servicios empresariales.
El sector financiero reportó un crecimiento de 3,5 %, impulsado por el aumento de los ingresos por intereses provenientes de créditos de consumo, como tarjetas de crédito y préstamos personales. A esto se sumó una reducción en los costos asociados a la captación de depósitos, favorecida por la baja en las tasas de interés, especialmente en certificados a plazo.
En el ámbito agropecuario, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registraron un aumento trimestral de 1,5 %. Este resultado estuvo vinculado al repunte en la producción de frijol, favorecida por el Plan Agrícola Gubernamental mediante la entrega de insumos, así como por una mayor actividad en el cultivo de café y mejores niveles de producción de banano, melón, sandía y piña. No obstante, el crecimiento fue parcialmente limitado por la menor producción de camarón cultivado y la reducción en la extracción de langosta.
Por su parte, el BCH señala que los servicios de administración pública crecieron 4,3 %, influenciados por los gastos previos al proceso electoral, especialmente en áreas como informática, transporte, publicidad y servicios de comunicación. Asimismo, los sectores de enseñanza y salud avanzaron 2,8 %, en respuesta a una mayor demanda de atención a la población, que incluyó compras de medicamentos, suministros hospitalarios y remuneraciones al personal.
En contraste, la industria manufacturera presentó una contracción de 1,1 % en el trimestre. Este retroceso se explicó por una menor transformación de alimentos, como azúcar, bebidas y productos pesqueros, afectada tanto por la disponibilidad de materia prima como por la debilidad de la demanda externa.
También influyó la reducción en la producción textil, asociada a la desaceleración del mercado estadounidense, aunque se observó un comportamiento más favorable en las exportaciones de hilados y tejidos hacia Centroamérica.