La economía hondureña registró un crecimiento de 3,4 % en el tercer trimestre de 2025

Durante el tercer trimestre de 2025, el desempeño de la economía hondureña fue determinado -en términos de contribución- por las Actividades financieras, Servicios gubernamentales; Agricultura; y Comunicaciones.

Por revistaeyn.com La economía hondureña mostró un desempeño positivo durante el tercer trimestre de 2025, respaldado por el dinamismo de varios sectores productivos y por una mayor fortaleza de la demanda interna, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de Honduras (BCH). El Producto Interno Bruto (PIB) trimestral, en su serie original, registró una expansión interanual de 3,4 %, mientras que el crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del año alcanzó 3,8 %, reflejando una evolución favorable de la actividad económica del país.

Las cifras ajustadas por estacionalidad confirman esta tendencia. En términos trimestrales, la economía creció 0,9 % entre julio y septiembre en comparación con el período abril-junio de 2025, lo que evidencia una aceleración moderada pero sostenida. Este avance estuvo estrechamente ligado al impulso del sector servicios, beneficiado por el incremento del ingreso disponible de los hogares, en gran medida asociado al constante flujo de remesas familiares, así como por un mayor gasto de consumo final y una ejecución más activa de proyectos de inversión pública, apunta el BCH. Desde el enfoque de la producción, el desempeño del PIB estuvo marcado por la contribución de varias ramas clave. Entre ellas destacaron la intermediación financiera, los seguros y los fondos de pensiones; los servicios gubernamentales, particularmente administración pública, salud y educación; la agricultura y actividades conexas; así como el comercio, el transporte, las comunicaciones y los servicios empresariales. El sector financiero reportó un crecimiento de 3,5 %, impulsado por el aumento de los ingresos por intereses provenientes de créditos de consumo, como tarjetas de crédito y préstamos personales. A esto se sumó una reducción en los costos asociados a la captación de depósitos, favorecida por la baja en las tasas de interés, especialmente en certificados a plazo.