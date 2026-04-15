Fundes ha logrado impactar a más de 2 millones de mipymes en Latinoamérica

Por revistaeyn.com

Fundes, una consultora de impacto que promueve el desarrollo competitivo de la mipyme en América Latina y el Caribe, y que tiene sus oficinas centrales en Costa Rica, celebra 42 años de generar impactos positivos en la región, logrando que la gran empresa gestione sus activos de manera sostenible, a través del fortalecimiento de sus proveedores: las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con una trayectoria de más de 40 años y presencia en más de 24 países de América Latina y el Caribe, FUNDES ha logrado impactar a más de 2 millones de mipymes, en los últimos 10 años.

Puede leer: Programa EMPRO Honduras: oportunidad para acelerar empresas lideradas por mujeres

Mauricio Ramírez, director ejecutivo de Fundes afirma que “creemos que las mipymes pueden cambiar el mundo. La transformación de la región requiere que la gran empresa y la mipyme operen bajo una misma visión de eficiencia y sostenibilidad”.

Según datos del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) en su análisis sobre Cadenas de Valor Sostenibles, las empresas que invierten en fortalecer a sus proveedores pymes logran una reducción de hasta un 16 % en costos operativos y una mejora significativa en la continuidad del negocio ante crisis externas.

Desde su fundación en febrero de 1984, la organización ha evolucionado hacia un modelo de consultoría que trasciende la responsabilidad social para enfocarse en la eficiencia de la "última milla" y el desarrollo de proveedores de alto estándar.

De interés: Lanzan cofinanciamiento no reembolsable para Fintech y Agrifintech en Costa Rica

Este alcance se traduce en una capacidad operativa que, solo desde 2014, ha permitido ejecutar más de 600 proyectos de la mano de una red de más de 300 aliados estratégicos, que incluyen desde corporaciones multinacionales hasta organismos internacionales, instituciones públicas y fundaciones filantrópicas.

El modelo de intervención se centra en transformar las cadenas de valor en sistemas sostenibles. Para la gran empresa, esto significa contar con proveedores locales más competitivos, digitalizados y alineados con los estándares de cumplimiento ambiental y social, donde impulsan la inclusión, la equidad y la resiliencia comunitaria, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y a cerrar brechas de oportunidad.