Programa EMPRO Honduras: oportunidad para acelerar empresas lideradas por mujeres

Por revistaeyn.com

Cuarenta y una empresarias hondureñas fueron seleccionadas para participar como becarias en la segunda edición del programa EMPRO Honduras, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de gestión, liderazgo y crecimiento de empresas lideradas por mujeres en el país.

El programa es ejecutado por el Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE Business School en alianza con PriceSmart Foundation y con el apoyo de Revista Estrategia & Negocios y Fundación Terra.

Las empresarias seleccionadas provienen de ocho departamentos del país y representan distintos sectores económicos, reflejando la diversidad del ecosistema empresarial liderado por mujeres.

Además, el grupo también destaca por su diversidad generacional, con becadas que van desde los 23 años hasta los 57, lo que aporta una riqueza de experiencias y perspectivas al proceso formativo.

“Las empresas lideradas por estas participantes cuentan con distintos niveles de madurez empresarial, años de operación, número de colaboradores formales y niveles de ventas, lo que permitirá generar un espacio de aprendizaje colaborativo entre empresarias con trayectorias y desafíos distintos, pero con un objetivo común: escalar sus negocios y aumentar su impacto económico y social”, comentó Gabriela Lucke, directora del Centro de Impacto de INCAE.

El programa EMPRO Honduras forma parte de los esfuerzos regionales para fortalecer el liderazgo empresarial femenino, promoviendo el acceso de las empresarias a formación ejecutiva de alto nivel y a redes estratégicas que faciliten el crecimiento y la sostenibilidad de sus empresas.

Las 41 empresarias tendrá un modelo integral que combina formación híbrida, mentorías especializadas, ruedas de negocios, formación sobre acceso a financiamiento y una semana presencial en el campus Walter Kissling Gam de INCAE en Costa Rica.

La primera edición del programa ya impactó positivamente a decenas de mujeres empresarias que lograron transformar sus negocios y abrirse a nuevas oportunidades de crecimiento.https://incae.edu/emprohonduras-programa/