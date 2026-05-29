Walmart Guatemala impulsa la segunda fase del proyecto 'Nutriendo la Vida'

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La iniciativa contempla acciones orientadas a mejorar la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos mediante la implementación de huertos familiares y módulos sostenibles agrícolas, acompañados de procesos de capacitación técnica y seguimiento comunitario.

Por revistaeyn.com Walmart Guatemala y United Way Guatemala anunciaron el inicio de la segunda fase del proyecto “Nutriendo la Vida”, una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de familias en situación de vulnerabilidad mediante un abordaje integral que combina acceso a alimentos, producción sostenible y consumo de agua segura. Luego de los resultados alcanzados durante 2025 en el municipio de Olopa, Chiquimula, donde 70 familias fortalecieron sus capacidades para la producción de alimentos y mejoraron sus condiciones de salud y nutrición, el proyecto se implementará en 2026 en el municipio de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez, beneficiando nuevamente a 70 familias, principalmente hogares con mujeres embarazadas, madres y niños en Primera Infancia.

La iniciativa contempla acciones orientadas a mejorar la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos mediante la implementación de huertos familiares y módulos sostenibles agrícolas, acompañados de procesos de capacitación técnica y seguimiento comunitario. Además, las familias recibirán filtros purificadores de agua para promover el consumo de agua segura y kits de alimentos que fortalecerán la alimentación del hogar. El proyecto se desarrolla bajo una estrategia integral de impacto impulsada por United Way Guatemala, que articula componentes de nutrición, higiene, salud, cambio de comportamiento y desarrollo infantil temprano, con énfasis en la prevención de la malnutrición infantil y el fortalecimiento de capacidades comunitarias sostenibles. “En Walmart creemos que generar bienestar en las comunidades requiere acciones sostenibles y alianzas estratégicas que permitan transformar vidas. ‘Nutriendo la Vida’ representa un esfuerzo concreto para contribuir a mejorar la nutrición y calidad de vida de familias guatemaltecas”, expresó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart.