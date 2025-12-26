Por qué las empresas deben pensar más allá de la 'resiliencia' y la 'agilidad'

Por revistaeyn.com
La palabra “resiliencia” se ha convertido en un concepto recurrente en el discurso empresarial en un entorno económico marcado por cambios acelerados, tensiones geopolíticas, disrupciones tecnológicas y transformaciones sociales profundas. Durante años, se entendió como la capacidad de resistir crisis y salir relativamente indemnes de ellas.
Sin embargo, cada vez más analistas coinciden en que resistir ya no basta: las empresas que aspiran a perdurar necesitan ir más allá y adoptar una lógica de adaptación permanente.
La resiliencia y la agilidad fueron claves para enfrentar shocks inesperados como la pandemia, la volatilidad de los mercados o las interrupciones en las cadenas de suministro. Ser resiliente implica aguantar el golpe; ser ágil, reaccionar con rapidez.
No obstante, ambas cualidades tienden a ser reactivas y de corto plazo. Funcionan bien para sortear tormentas, pero no necesariamente para construir ventajas sostenibles en un contexto donde la disrupción es constante.
Aquí es donde surge el concepto de adaptación continua. A diferencia de la respuesta defensiva, esta visión propone integrar el cambio como parte natural del funcionamiento empresarial. No se trata de ajustar el rumbo solo cuando aparecen amenazas externas, sino de desarrollar sistemas, procesos y culturas que evolucionen de forma permanente.
Las organizaciones que lo logran no solo sobreviven a los cambios, sino que los utilizan como palanca para definir su propio futuro.
La historia reciente ofrece múltiples ejemplos de compañías que quedaron atrapadas en sus propios modelos. Fabricantes de celulares que no anticiparon el auge de los smartphones, automotrices que reaccionaron tarde a la electrificación o bancos tradicionales superados por el empuje de las fintech ilustran cómo la rigidez estratégica suele estar ligada a estructuras operativas inflexibles. Cuando la obsesión por la eficiencia y el control de costos desplaza la innovación, la empresa pierde capacidad de anticipación.
Hoy, la tecnología abre una ventana distinta. Herramientas como la manufactura inteligente, la planificación avanzada y el análisis de datos en tiempo real permiten combinar eficiencia con flexibilidad. Estudios recientes muestran que las empresas con plataformas tecnológicas actualizadas perciben la innovación como una oportunidad más que como una amenaza, a diferencia de aquellas ancladas en sistemas obsoletos.
Lo mismo ocurre en las cadenas de suministro: la capacidad de redistribuir producción, cambiar proveedores o responder a nuevos aranceles depende, en gran medida, de qué tan adaptable sea la operación.
Pero la adaptación continua no se limita a máquinas y procesos. También es un desafío organizacional y cultural. Aunque el liderazgo es clave para marcar el rumbo, la verdadera capacidad de adaptación nace dentro de los equipos. Las empresas con culturas sólidas, basadas en valores compartidos y seguridad psicológica, suelen detectar antes la necesidad de cambio y experimentar con mayor libertad. Paradójicamente, una base cultural estable es lo que permite transformarse sin perder identidad.
En definitiva, la resiliencia sigue siendo necesaria, pero ya no es suficiente. En un mundo donde la única constante es el cambio, las empresas que integran estabilidad y transformación, continuidad e innovación, son las que tienen mayores posibilidades de crecer, crear valor y mantenerse relevantes en el largo plazo.
Con información del Foro Económico Mundial