Empresas & Management

Por qué las empresas deben pensar más allá de la 'resiliencia' y la 'agilidad'

La resiliencia y la agilidad ayudan a superar las disrupciones, pero en un mundo en rápida evolución, las empresas deben adoptar una estrategia de "adaptación continua" para lograr un éxito verdadero.

Por revistaeyn.com La palabra “resiliencia” se ha convertido en un concepto recurrente en el discurso empresarial en un entorno económico marcado por cambios acelerados, tensiones geopolíticas, disrupciones tecnológicas y transformaciones sociales profundas. Durante años, se entendió como la capacidad de resistir crisis y salir relativamente indemnes de ellas. Sin embargo, cada vez más analistas coinciden en que resistir ya no basta: las empresas que aspiran a perdurar necesitan ir más allá y adoptar una lógica de adaptación permanente.

La resiliencia y la agilidad fueron claves para enfrentar shocks inesperados como la pandemia, la volatilidad de los mercados o las interrupciones en las cadenas de suministro. Ser resiliente implica aguantar el golpe; ser ágil, reaccionar con rapidez. No obstante, ambas cualidades tienden a ser reactivas y de corto plazo. Funcionan bien para sortear tormentas, pero no necesariamente para construir ventajas sostenibles en un contexto donde la disrupción es constante. Aquí es donde surge el concepto de adaptación continua. A diferencia de la respuesta defensiva, esta visión propone integrar el cambio como parte natural del funcionamiento empresarial. No se trata de ajustar el rumbo solo cuando aparecen amenazas externas, sino de desarrollar sistemas, procesos y culturas que evolucionen de forma permanente. Las organizaciones que lo logran no solo sobreviven a los cambios, sino que los utilizan como palanca para definir su propio futuro. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos de compañías que quedaron atrapadas en sus propios modelos. Fabricantes de celulares que no anticiparon el auge de los smartphones, automotrices que reaccionaron tarde a la electrificación o bancos tradicionales superados por el empuje de las fintech ilustran cómo la rigidez estratégica suele estar ligada a estructuras operativas inflexibles. Cuando la obsesión por la eficiencia y el control de costos desplaza la innovación, la empresa pierde capacidad de anticipación.