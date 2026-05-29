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Peter Thiel “echa raíces” en Argentina: qué definió el movimiento del magnate tecnológico

Cuando uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley (dueño de PayPal) decide instalar parte de su vida en Argentina, el mercado toma nota. Peter Thiel no es solo un multimillonario tecnológico: es uno de los arquitectos intelectuales del nuevo capitalismo conservador estadounidense. Su decisión abre preguntas sobre inversión, refugio patrimonial, poder tecnológico y el nuevo mapa global de las élites económicas.

Por: Revistaeyn.com La noticia llamó la atención en Wall Street, Silicon Valley y ahora también empieza a resonar en América Latina: Peter Thiel, uno de los empresarios e inversionistas más influyentes del ecosistema tecnológico global, está construyendo “nuevas raíces” en Argentina. El dato, revelado por The New York Times y retomado por EFE, va bastante más allá de una compra inmobiliaria de lujo o una estadía temporal. Según el reporte, el cofundador de PayPal y Palantir trasladó a su familia a Buenos Aires, matriculó a sus hijos en una escuela local, adquirió propiedades en Argentina y Uruguay y profundizó contactos con el gobierno de Javier Milei. Cuando una figura de este calibre mueve patrimonio, residencia y vínculos políticos, el gran empresariado global suele leer algo más profundo: una señal estratégica.

Mucho más que un multimillonario tecnológico

Peter Thiel no es un empresario convencional. En Silicon Valley es considerado una de las figuras más influyentes de las últimas dos décadas. Cofundó PayPal junto a Elon Musk y otros empresarios que luego dominarían el ecosistema tecnológico estadounidense. Fue el primer gran inversor externo de Facebook. Construyó Palantir, una poderosa compañía de análisis de datos e inteligencia utilizada por gobiernos, agencias de seguridad y fuerzas militares. Y financió políticamente el ascenso de Donald Trump y del actual vicepresidente JD Vance. Pero además de empresario, Thiel funciona como un termómetro ideológico de una parte de las élites tecnológicas estadounidenses: libertarias en lo económico, escépticas del progresismo cultural, obsesionadas con la seguridad, la inteligencia artificial y la supervivencia geopolítica de Occidente. Por eso su desembarco en Argentina tiene múltiples lecturas.

El "plan B" de las élites tech

Según The New York Times, personas cercanas a Thiel sostienen que su acercamiento a Argentina está motivado parcialmente por preocupación respecto al rumbo político y económico de Estados Unidos, especialmente California. El factor concreto es un proyecto que podría ser sometido a votación en noviembre en California y que impulsa un impuesto extraordinario a grandes fortunas. La iniciativa plantea una carga del 5% sobre patrimonios superiores a los US$1.000 millones. Para empresarios tecnológicos acostumbrados a estructuras fiscales eficientes y alta movilidad global, el mensaje es inquietante. De hecho, Thiel no es el único magnate tecnológico que comenzó a diversificar residencias y activos fuera de California. En los últimos años, parte de la élite tecnológica migró hacia Texas, Florida, Nueva Zelanda o enclaves considerados fiscalmente más amigables. Argentina aparece ahora en ese radar, algo impensado apenas pocos años atrás.

La seducción libertaria

La llegada de Thiel no puede separarse del fenómeno Javier Milei. El empresario mantiene afinidad ideológica con el presidente argentino, especialmente en temas vinculados a desregulación económica, reducción del Estado y apertura al capital privado. En los últimos meses se reunió con Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con Federico Sturzenegger, figura central del programa de desregulación económica argentino. Para Milei, atraer figuras como Thiel tiene un enorme valor simbólico: representa la validación internacional de su experimento libertario por parte de sectores del capitalismo tecnológico global. Para Thiel, en cambio, Argentina parece ofrecer varias cosas simultáneamente: un entorno político ideológicamente amigable; activos baratos tras años de crisis; oportunidades en energía, minería, tecnología y agroindustria; y eventualmente una plataforma alternativa frente a un Estados Unidos que parte de estas élites perciben cada vez más hostil regulatoriamente.

El interés estratégico: energía, datos y recursos

El interés de Thiel por Argentina tampoco parece limitado al plano personal. Diversos reportes mencionan conversaciones vinculadas a inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, energía nuclear, manejo de datos y proyectos asociados a Vaca Muerta (polo de desarrollo ubicado al sur del país, que contiene la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional más grande del mundo). Allí aparece otro elemento central: Palantir. La compañía fundada por Thiel es uno de los actores más relevantes del mundo en análisis de datos masivos, inteligencia predictiva y plataformas de vigilancia e integración de información sensible para gobiernos y corporaciones. En un contexto donde América Latina enfrenta crecientes desafíos de seguridad, crimen organizado, trazabilidad financiera y control fronterizo, el interés de empresas vinculadas a inteligencia artificial y análisis de datos podría crecer fuertemente en la región durante los próximos años.

Una mudanza que habla de geopolítica