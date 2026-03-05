Lanzan cofinanciamiento no reembolsable para Fintech y Agrifintech en Costa Rica

Por revistaeyn.com

Costa Rica tiene la oportunidad de impulsar empresas enfocadas en soluciones en los sectores de agricultura y sistemas alimentarios (agritech) y servicios e inclusión financieros (fintech).

Los emprendedores que cuenten con productos o servicios innovadores posicionadas en el mercado, podrán postularse a la convocatoria impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el LuxAid Challenge Fund (LCF), que brindará cofinanciamiento no reembolsable entre ₡29.550.000 y ₡70.920.000.

Esta iniciativa forma parte del programa LuxAidBusiness4Impact de la Cooperación de Luxemburgo y está dirigida a empresas que ya generan ingresos y buscan ampliar su impacto y crecimiento en países socios como Costa Rica.

“Desde el MEIC apoyamos iniciativas que fortalecen el crecimiento de empresas innovadoras costarricenses y amplían su acceso a financiamiento internacional. El LuxAid Challenge Fund representa una oportunidad estratégica para que emprendimientos consolidados puedan escalar sus soluciones, generar empleo y aportar al desarrollo sostenible del país”, indicó Patricia Rojas Morales, ministra del MEIC.

Por medio de esta convocatoria, se seleccionarán aproximadamente tres a cuatro empresas que desarrollen soluciones innovadoras con impacto medible en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El cofinanciamiento puede cubrir hasta un 70% del costo total del proyecto, el cual deberá tener una duración de uno a dos años y demostrar resultados concretos tanto a nivel empresarial como social y/o ambiental.

“El LuxAid Challenge Fund es un instrumento clave de la cooperación al desarrollo de Luxemburgo, diseñado para fomentar la innovación impulsada localmente que contribuya al crecimiento sostenible e inclusivo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante cofinanciación no reembolsable y específica, el LCF pretende apoyar a su país socio, Costa Rica, en el fortalecimiento de sus ecosistemas empresariales, la movilización de la participación del sector privado y la reducción de la brecha de los pioneros”, dijo Charles Schmit, encargado de negocios de la Embajada de Luxemburgo en Costa Rica.