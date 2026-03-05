Lanzan cofinanciamiento no reembolsable para Fintech y Agrifintech en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Costa Rica tiene la oportunidad de impulsar empresas enfocadas en soluciones en los sectores de agricultura y sistemas alimentarios (agritech) y servicios e inclusión financieros (fintech).
Los emprendedores que cuenten con productos o servicios innovadores posicionadas en el mercado, podrán postularse a la convocatoria impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el LuxAid Challenge Fund (LCF), que brindará cofinanciamiento no reembolsable entre ₡29.550.000 y ₡70.920.000.
Esta iniciativa forma parte del programa LuxAidBusiness4Impact de la Cooperación de Luxemburgo y está dirigida a empresas que ya generan ingresos y buscan ampliar su impacto y crecimiento en países socios como Costa Rica.
“Desde el MEIC apoyamos iniciativas que fortalecen el crecimiento de empresas innovadoras costarricenses y amplían su acceso a financiamiento internacional. El LuxAid Challenge Fund representa una oportunidad estratégica para que emprendimientos consolidados puedan escalar sus soluciones, generar empleo y aportar al desarrollo sostenible del país”, indicó Patricia Rojas Morales, ministra del MEIC.
Por medio de esta convocatoria, se seleccionarán aproximadamente tres a cuatro empresas que desarrollen soluciones innovadoras con impacto medible en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El cofinanciamiento puede cubrir hasta un 70% del costo total del proyecto, el cual deberá tener una duración de uno a dos años y demostrar resultados concretos tanto a nivel empresarial como social y/o ambiental.
“El LuxAid Challenge Fund es un instrumento clave de la cooperación al desarrollo de Luxemburgo, diseñado para fomentar la innovación impulsada localmente que contribuya al crecimiento sostenible e inclusivo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante cofinanciación no reembolsable y específica, el LCF pretende apoyar a su país socio, Costa Rica, en el fortalecimiento de sus ecosistemas empresariales, la movilización de la participación del sector privado y la reducción de la brecha de los pioneros”, dijo Charles Schmit, encargado de negocios de la Embajada de Luxemburgo en Costa Rica.
¿Quiénes pueden postularse?
La convocatoria está dirigida a empresas que cumplan con criterios claros de elegibilidad, orientados a asegurar que los proyectos estén listos para escalar. Entre los requisitos, pueden postularse empresas que:
· Estén legalmente registradas en Costa Rica entre el 1 de junio de 2021 y el 1 de junio de 2025.
· Cuenten con al menos dos personas en planilla.
· Hayan generado ingresos comerciales con su producto o servicio innovador durante al menos tres meses antes del 31 de diciembre de 2025
· No hayan recibido más de EUR€300.000 (₡175.620.000), en financiamiento externo en los últimos tres años
· Puedan aportar al menos un 30 % de cofinanciamiento al proyecto.
Las innovaciones postuladas deben representar el negocio principal de la empresa y enmarcarse en los sectores Agritech o Fintech, con un enfoque claro en escalamiento y medición de impacto.
La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo de 2026. Las empresas interesadas deberán completar su postulación en la plataforma oficial; además el jueves 26 de febrero, a las 10:00 a.m., se realizará un webinario, en el cual se explicará el proceso de postulación.
Frank Wolff, Representante Regional - América Latina y el Caribe del LuxDev, la Agencia Luxemburguesa de Cooperación al Desarrollo, afirmó que: “LuxAid Challenge Fund (LCF), LuxDev ha desarrollado una metodología integral que abarca todo el proceso, desde las convocatorias de propuestas hasta la evaluación y el seguimiento. Tras la implementación de cinco países y 21 proyectos financiados a nivel mundial, nos complace lanzar esta iniciativa en Costa Rica, para atender una necesidad local claramente identificada, en estrecha colaboración con el MEIC.
Además, las empresas seleccionadas recibirán acompañamiento técnico especializado, con énfasis en el fortalecimiento del modelo de negocio, la medición de resultados y la preparación para futuras inversiones.
El LuxAid Challenge Fund no está dirigido a ideas, prototipos ni proyectos en fase de prueba. Está enfocado en empresas que ya venden, tienen clientes y buscan acelerar su innovación.