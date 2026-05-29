Jefe del Comando Sur de EE.UU. se reúne con alto mando del Ejército de Cuba

Por: Agencias

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordó temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".

¿Guantánamo puede ser un enclave crítico en una hipotética intervención de parte de EE.UU. en Cuba?

"Guantánamo tendría, sin duda, un papel importante, aunque el alcance de ese rol dependería del tipo de operación que lanzara Estados Unidos", explica a DW Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU. y asesor del think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), con sede en Washington.

"Hay que tener en cuenta que Guantánamo se encuentra en el extremo oriental de la isla, a 580 millas (unos 940 km) de La Habana, por lo que no está cerca del centro del poder cubano. Una de las primeras medidas en cualquier crisis entre Estados Unidos y Cuba sería el refuerzo de Guantánamo", explica Cancian.

Por su parte, Jennifer Kavannagh, directora de análisis militar en Defense Priorities, opina que "sin duda, (Guantánamo) jugaría algún papel, aunque se trata de una instalación de capacidad limitada y, dado que Cuba está tan cerca de Estados Unidos, el Ejército estadounidense también recurriría en gran medida a las bases situadas en los estados del sur del país".

Esta reunión conocida en las últimas horas es el tercer movimiento que se registra en el tenso tema Cuba-EE.UU. Primero fue la imputación a Raúl Castro y después llegó la confirmación de la presencia del portaviones USS Nimitz en aguas internacionales del Caribe cercanas a Cuba.

"Es probable que el Nimitz esté allí principalmente con fines intimidatorios, pero podría utilizarse en una operación militar si fuera necesario. Ese fue el papel del Ford con Venezuela en enero. Dejó clara la potencia militar de EE. UU. y fue útil, aunque no fundamental, para la operación militar que finalmente tuvo lugar", explica Mark Cancian.

"Desde el punto de vista militar, una operación para capturar a miembros del Gobierno cubano resultaría más difícil, porque los cubanos ya se lo esperan. El objetivo más probable sería Raúl Castro, dado que existe una orden de detención contra él. Eso proporcionaría la misma justificación legal que Estados Unidos utilizó contra Maduro. El objetivo de Estados Unidos al poner en marcha una operación de este tipo sería instaurar un régimen dócil, tras la destitución de los principales dirigentes", concluye Cancian.