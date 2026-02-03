Negocios regenerativos: El compromiso de Walmart en la región

La cadena avanza hacia un modelo de negocio que integra la sostenibilidad en cada decisión operativa para restaurar recursos naturales, fortalecer economías locales y mejorar la calidad de vida de millones de familias en la región centroamericana.

Por E&N Brand Lab para Walmart Centroamérica La sostenibilidad es la columna vertebral que sostiene las operaciones de Walmart Centroamérica, una empresa que tiene como meta tener operaciones regenerativas para el año 2040, implementando medidas que contribuyan a tener un planeta más saludable y comunidades más prósperas. La compañía sostiene su compromiso a partir de cuatro ejes estratégicos —Cambio Climático, Naturaleza, Desechos y Comunidad— que guían acciones concretas en toda la operación regional. Desde el uso de energía limpia hasta el impulso a proveedores locales y la economía circular, cada iniciativa responde a un mismo propósito: ayudar a las familias centroamericanas a vivir mejor, cuidando el entorno que todos comparten. La sostenibilidad está integrada de forma transversal al modelo de negocio y abarca todo el recorrido del producto: desde la producción de materias primas y los centros de distribución, hasta las tiendas y los hogares de los clientes. "El objetivo es transformar la industria del retail y su cadena de valor", refieren voceros de la compañía. Este compromiso ya se traduce en resultados tangibles. El 82,7 % de la energía utilizada en las operaciones de Walmart Centroamérica proviene de fuentes renovables; se avanza en la eliminación progresiva de bolsas plásticas y en la reducción de residuos enviados a rellenos sanitarios; todo mientras se fortalecen programas que dinamizan las economías locales, como "Tierra Fértil" y "Una Mano para Crecer", que apoyan a pequeños productores agrícolas y PYMES, con capacitación, asesoría y acceso a mercado.

IMPACTO TRANSFORMADOR

Walmart trabaja para generar un impacto positivo en su reputación mediante una estrategia que refleja el propósito de la cadena de mejorar la calidad de vida de las familias centroamericanas. En el ámbito social, orienta sus esfuerzos a mitigar el hambre en la región, garantizando la seguridad alimentaria y brindando apoyo a comunidades vulnerables. Este compromiso se materializa, por ejemplo, a través de donaciones a los Bancos de Alimentos de Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua. De igual manera, la empresa fortalece su compromiso con las comunidades mediante alianzas estratégicas que promueven la salud, el bienestar y la calidad de vida en la región. Ejemplo de esto es la promoción de hábitos saludables junto a socios comerciales como Nestlé y P&G, con los que se impulsan iniciativas para fomentar estilos de vida saludables y brindar acceso a servicios de salud. Además, en alianza con Kimberly-Clark, se desarrolla el programa “Baños que Cambian Vidas”, orientado a mejorarlas condiciones de higiene y saneamiento en comunidades vulnerables; y participa junto a United Way, en Guatemala, en el proyecto “Nutriendo la Vida”, que busca fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición en poblaciones en riesgo.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO REGIONAL

En el compromiso con su gente Walmart Centroamérica enfoca sus esfuerzos en el crecimiento y desarrollo del talento humano. Para esto, cuenta con políticas que garantizan la igualdad de oportunidades para todos sus asociados, sin importar su origen, género, edad o condición. Las acciones de la cadena incluyen el acceso transversal a formación continua y desarrollo de carrera al ofrecerles programas de capacitación y herramientas que les permiten crecer profesionalmente y alcanzar su máximo potencial dentro de la compañía. Como parte de su finalidad de convertirse en una empresa regenerativa, Walmart también avanza en una estrategia sólida para reducir, reciclar y reutilizar. Este compromiso se refleja en acciones como la óptima gestión de materiales y la disminución del desperdicio en sus operaciones. Asimismo, participa en el programa Estaciones de Reciclaje en tiendas de la cadena en Costa Rica y -en colaboración con Nestlé- en El Salvador y otros países de la región. La meta: que el 100 % de los empaques primarios de sus marcas propias sean reciclables, reutilizables o compostables. La compañía también implementa un sistema de logística inversa, con el que en 2024 logró la recuperación demás de 52.000 toneladas de materiales (plástico, cartón y vidrio) provenientes de sus operaciones en el istmo. Del mismo modo, Walmart destaca por su compromiso con el crecimiento de las economías locales, por lo que cuenta con iniciativas que apoyan a pequeños y medianos productores agrícolas y empresas manufactureras. Para el cierre del 2025, las compras a más de 1.100 pequeños y medianos proveedores (PYMES) -miembros de los programas de apoyo a la pyme “Tierra Fértil” y “Una Mano para Crecer”- ascendieron a aproximadamente US$220 millones. Otra de las iniciativas es el impulso de una política de no deforestación, enfocada en los principales commodities responsables de la mayor parte de la deforestación mundial: soya, aceite de palma, pulpa, papel y madera, y carne. Esta política exige a los proveedores de Walmart garantizar y demostrar -con evidencias verificables- que el origen de estos productos implica un menor impacto ambiental y que fueron adquiridos bajo prácticas sostenibles.

PILARES DE LA ESTRATEGIA