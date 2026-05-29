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Trump se acerca a un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz y detener impacto económico

Estados Unidos e Irán se encuentran más cerca que nunca de un entendimiento para prolongar el alto el fuego y abrir una nueva fase de negociaciones. Aunque persisten diferencias sobre el programa nuclear iraní y las condiciones de la reapertura de Ormuz, la perspectiva de un acuerdo ya comienza a reflejarse en los mercados energéticos y financieros.

Por: Revistaeyn.com La administración de Donald Trump y el gobierno iraní se encuentran en la etapa más avanzada de negociación desde el inicio de la guerra que estalló a finales de febrero, en un movimiento que podría modificar el escenario geopolítico de Medio Oriente y aliviar una de las principales preocupaciones de la economía global: la interrupción del flujo energético a través del Estrecho de Ormuz. El propio presidente estadounidense confirmó este viernes que se reuniría con su equipo de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre el entendimiento alcanzado por los negociadores de ambos países. La posibilidad de un acuerdo comenzó a tomar fuerza luego de que funcionarios estadounidenses confirmaran avances significativos en las conversaciones. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que las negociaciones registraron “mucho progreso”, aunque reconoció que aún quedan aspectos sensibles por resolver. Fuentes diplomáticas y reportes de prensa coinciden en que las partes habrían alcanzado un principio de entendimiento para extender por otros 60 días la tregua actualmente vigente, con el objetivo de evitar una reanudación inmediata de las hostilidades y permitir la reapertura gradual de las rutas marítimas afectadas por el conflicto.

El verdadero objetivo: estabilizar el flujo energético

Más allá de las cuestiones militares, el elemento central de la negociación es el futuro del Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más estratégicas del planeta. Por ese corredor marítimo transita aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo. Su cierre parcial y las restricciones impuestas durante los últimos meses provocaron un aumento de la volatilidad en los mercados energéticos, elevaron los costos logísticos y generaron preocupación entre gobiernos y empresas dependientes de las cadenas globales de suministro. Las conversaciones en curso apuntan a garantizar la reapertura de la vía marítima, retirar obstáculos colocados durante el conflicto y permitir la normalización progresiva de los embarques de petróleo y gas natural. En ese contexto, Trump ha insistido públicamente en que cualquier acuerdo deberá contemplar la libre circulación de buques comerciales y el compromiso iraní de no interferir nuevamente con el tránsito internacional.

Las exigencias de Washington

El mandatario estadounidense ha planteado una serie de condiciones que considera indispensables para avanzar hacia un acuerdo más amplio. Entre ellas figura la exigencia de que Irán renuncie definitivamente a desarrollar armas nucleares, permita una supervisión internacional más estricta de sus instalaciones y acepte mecanismos para reducir sus reservas de uranio enriquecido. Trump también sostuvo que Estados Unidos, en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), debería participar en el manejo del material nuclear acumulado por Teherán. Sin embargo, varios de esos puntos continúan siendo objeto de disputa.

La versión iraní

Desde Teherán han surgido señales que muestran una lectura diferente del entendimiento. Medios cercanos al gobierno iraní sostienen que existe un marco político para avanzar en la desescalada, pero rechazan la idea de que el país haya aceptado desmantelar su programa nuclear o destruir sus reservas estratégicas de uranio enriquecido. Asimismo, fuentes iraníes afirman que cualquier reapertura del Estrecho de Ormuz se realizará bajo condiciones definidas por la propia República Islámica y que las conversaciones incluyen discusiones sobre el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos iraníes congelados en el exterior. La diferencia entre ambas narrativas refleja que el acuerdo aún no ha sido formalizado y que tanto Washington como Teherán buscan mostrar firmeza ante sus respectivas audiencias internas.

Los mercados descuentan una desescalada