Misión del FMI visita Guatemala para evaluar su situación macroeconómica

POR EFE

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó este lunes una visita de cinco días a Guatemala para evaluar la situación de los indicadores económicos del país, según detallaron fuentes oficiales.

El presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Álvaro González, informó que la misión sostendrá reuniones con representantes del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y también con miembros de la iniciativa privado, entre otros sectores.

La delegación hará una evaluación del cierre de los indicadores económicos que tuvo el país en 2025 y de las perspectivas que se tienen para este año, comentó el funcionario.