Empresas & Management

Impuestos y tasas aeroportuarias incidieron en recorte de operaciones de Volaris en Centroamérica

La aerolínea cesará sus operaciones intracentroamericanas desde el 12 de abril, pero sus filiales con bandera de Costa Rica y El Salvador mantendrán activos sus vuelos directos a destinos en Estados Unidos y México.

Por José A. Barrera – revistaeyn.com Los altos costos operativos dejan al mercado aéreo centroamericano sin una opción de vuelos intrarregionales de bajo costo. La decisión empresarial —de carácter “indefinido”— afecta a vuelos regulares entre San Salvador, San Pedro Sula, Ciudad de Guatemala y San José, atendidas por las filiales de la aerolínea de bajo costo Volaris en El Salvador y Costa Rica. Rony Rodríguez, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de la “low-cost”, explicó a revistaeyn.com que el principal factor detrás del ajuste de la operación son los impuestos y tasas aeroportuarias vigentes en la región. El ejecutivo explicó que estos valores representan actualmente cerca del 57 % del precio final que paga el pasajero, una estructura que, en los 10 años de operación del grupo aéreo en Centroamérica, ha impedido que los clientes perciban plenamente el modelo de la aerolínea, el cual constituye la principal promesa de valor de la compañía. Volaris dejará de atender vuelos intracentroamericanos a partir del 12 de abril, luego de que dejara de vender boletos en su sistema de reservas el pasado 21 de enero de 2026. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

La aerolínea inició operaciones en Centroamérica en 2016 con el primer vuelo de Volaris Costa Rica, la cual logró en 2023 la marca de los tres millones de pasajeros movilizados, mientras que desde septiembre de 2021 dio paso a Volaris El Salvador, que en septiembre de 2025 llegó a los 1,9 millones de pasajeros.

¿Por qué es caro el boleto aéreo en Centroamérica?

Según datos del Banco Mundial, Centroamérica tiene la oportunidad de reducir los costos de operación aérea a partir de la integración regional y lograr esquemas de competitividad como en Suramérica u otros mercados. La fuente destaca que “el valor de los boletos para vuelos entre destinos en América Central son hasta tres veces más caros que rutas similares en América del Sur, lo que excluye a la mayor parte de la población del mercado de viajes aéreos regionales”. Rodríguez añadió que, según el estudio sobre el impacto de las aerolíneas de bajo costo en Centroamérica (2024), antes de la llegada de Volaris el precio promedio de un boleto redondo entre ciudades de la región era de aproximadamente US$528, incluyendo impuestos y tasas. La aerolínea inició operaciones con tarifas de US$256 —menos de la mitad del precio existente— y posteriormente logró reducirlas hasta un promedio actual cercano a US$184. “Pese a estos esfuerzos los pasajeros continúan percibiendo los boletos como costosos, debido a que alrededor de US$110 del precio promedio corresponden a impuestos y tasas de salida, mientras que aproximadamente US$74 representan la tarifa aérea”, remarcó el ejecutivo, quien valoró además que “en consecuencia, el beneficio del modelo de bajo costo se diluye ante el peso de las cargas fiscales, dificultando su penetración en estas rutas como sí ha ocurrido en otros mercados”. Esto, añade, afectó la percepción del concepto y limitó el despegue del volumen de pasajeros a niveles proyectados para consolidar la operación.