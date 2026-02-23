Impuestos y tasas aeroportuarias incidieron en recorte de operaciones de Volaris en Centroamérica

Por José A. Barrera – revistaeyn.com
Los altos costos operativos dejan al mercado aéreo centroamericano sin una opción de vuelos intrarregionales de bajo costo. La decisión empresarial —de carácter “indefinido”— afecta a vuelos regulares entre San Salvador, San Pedro Sula, Ciudad de Guatemala y San José, atendidas por las filiales de la aerolínea de bajo costo Volaris en El Salvador y Costa Rica.
Rony Rodríguez, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de la “low-cost”, explicó a revistaeyn.com que el principal factor detrás del ajuste de la operación son los impuestos y tasas aeroportuarias vigentes en la región.
El ejecutivo explicó que estos valores representan actualmente cerca del 57 % del precio final que paga el pasajero, una estructura que, en los 10 años de operación del grupo aéreo en Centroamérica, ha impedido que los clientes perciban plenamente el modelo de la aerolínea, el cual constituye la principal promesa de valor de la compañía.
Volaris dejará de atender vuelos intracentroamericanos a partir del 12 de abril, luego de que dejara de vender boletos en su sistema de reservas el pasado 21 de enero de 2026.
La aerolínea inició operaciones en Centroamérica en 2016 con el primer vuelo de Volaris Costa Rica, la cual logró en 2023 la marca de los tres millones de pasajeros movilizados, mientras que desde septiembre de 2021 dio paso a Volaris El Salvador, que en septiembre de 2025 llegó a los 1,9 millones de pasajeros.
¿Por qué es caro el boleto aéreo en Centroamérica?
Según datos del Banco Mundial, Centroamérica tiene la oportunidad de reducir los costos de operación aérea a partir de la integración regional y lograr esquemas de competitividad como en Suramérica u otros mercados.
La fuente destaca que “el valor de los boletos para vuelos entre destinos en América Central son hasta tres veces más caros que rutas similares en América del Sur, lo que excluye a la mayor parte de la población del mercado de viajes aéreos regionales”.
Rodríguez añadió que, según el estudio sobre el impacto de las aerolíneas de bajo costo en Centroamérica (2024), antes de la llegada de Volaris el precio promedio de un boleto redondo entre ciudades de la región era de aproximadamente US$528, incluyendo impuestos y tasas.
La aerolínea inició operaciones con tarifas de US$256 —menos de la mitad del precio existente— y posteriormente logró reducirlas hasta un promedio actual cercano a US$184.
“Pese a estos esfuerzos los pasajeros continúan percibiendo los boletos como costosos, debido a que alrededor de US$110 del precio promedio corresponden a impuestos y tasas de salida, mientras que aproximadamente US$74 representan la tarifa aérea”, remarcó el ejecutivo, quien valoró además que “en consecuencia, el beneficio del modelo de bajo costo se diluye ante el peso de las cargas fiscales, dificultando su penetración en estas rutas como sí ha ocurrido en otros mercados”.
Esto, añade, afectó la percepción del concepto y limitó el despegue del volumen de pasajeros a niveles proyectados para consolidar la operación.
Volaris se ha consolidado como el segundo operador aéreo desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y mantiene una importante participación desde el Juan Santamaría de Costa Rica.
El mercado aéreo regional es atendido principalmente por la colombiana Avianca y la panameña COPA; la primera atiende vuelos directos entre las capitales del istmo y su centro de conexiones en El Salvador, mientras que la segunda lo hace desde el Hub de Las Américas en Tocumen.
Rodríguez añadió que, junto a los costos operativos, la decisión también está influida por la necesidad de optimizar la flota. La aerolínea ha mantenido una flota reducida debido a revisiones anticipadas de los motores Pratt & Whitney, solicitadas por el fabricante por razones de seguridad, lo que ha obligado a concentrar sus aeronaves en las rutas de mayor rentabilidad; pero aseguró que continuarán evaluando el regreso de las rutas intrarregionales conforme mejoren las condiciones operativas y los costos relacionados.
A continuación, una parte de la entrevista con Rony Rodríguez.
Revistaeyn.com/ ¿Cuál es el impacto del cese de operaciones entre las capitales de Guatemala, Costa Rica y El Salvador?
Rony Rodríguez/ La salida del único operador de bajo costo en la conectividad entre pares de ciudades de Centroamérica probablemente va a producir un paulatino incremento del precio de los boletos aéreos, principalmente por la falta de competencia, así como una reducción de la oferta, lo que en conjunto marcará una reducción sustantiva en el crecimiento de la demanda y del mercado aéreo, similar a la existente antes de la llegada de Volaris.
Los viajeros tendrán que invertir más en sus boletos aéreos y verán reducida su capacidad de consumo en los países de destino e incluso algunos tendrán que disminuir el número de días de su estadía.
Esto afectará principalmente a viajeros de las pequeñas y medianas empresas, que representan un porcentaje muy importante de la demanda de viajes en la región, así como a turistas preocupados por el costo de viajar, amigos y familiares.
El modelo de aviación de bajo costo es justamente un detonante de la demanda de viajes y permite a quienes nunca han viajado disfrutar de la experiencia de viajar. Por eso, un poco más del 11 % de los pasajeros de Volaris en Centroamérica nunca antes habían viajado en avión.
¿Cómo queda la conectividad aérea de la compañía en el mercado intracentroamericano y cómo queda la operación de Volaris El Salvador y Volaris Costa Rica?
Volaris mantiene su compromiso de largo plazo con Centroamérica y continuará operando regularmente con sus dos aerolíneas bandera en la región, Volaris Costa Rica y Volaris El Salvador, con las que se enfocará en rutas sostenibles que permitan a sus pasajeros disfrutar de tarifas bajas.
Volaris continuará evaluando el regreso a estas rutas conforme mejoren las condiciones operativas y los costos relacionados.
¿Cuáles vuelos mantendrán activos desde Ciudad de Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula y San José?
Desde Costa Rica, la aerolínea mantiene la operación regular de sus tres exitosas rutas hacia México, que son: Ciudad de México, Cancún, Guadalajara; así como su ruta a Orlando, Florida, Estados Unidos.
Desde El Salvador, continuará la operación regular a los destinos preferidos de los salvadoreños en Estados Unidos, que son: Washington DC, Los Ángeles y Oakland en California, Newark en New Jersey, Houston en Texas, así como a la Ciudad de México.
Desde Guatemala, se mantienen las rutas directas a Ciudad de México, Cancún, así como a Los Ángeles, California.
Para el caso de Honduras, por ahora se suspenden indefinidamente las operaciones desde los aeropuertos de San Pedro Sula y Palmerola.