Adopción de computadoras con IA avanza en América Latina, pero formación sigue siendo el desafío

Según la agencia de investigación de mercados tecnológicos, Sapio Research, el 89 % de las empresas mexicanas planea migrar hacia estos equipos en su próximo ciclo de renovación tecnológica, donde más del 45 % de los empleados ya utiliza IA en sus tareas diarias.

Por Agencia EFE La adopción de computadoras con inteligencia artificial integrada (AI PCs) avanza con velocidad en México y América Latina, pero, el gran desafío sigue siendo la capacitación de trabajadores y operarios que, a decir de especialistas, avanza mucho más lento. “La tecnología está llegando más rápido de lo que las personas pueden asimilarla”, señaló durante un foro Rafael Escalante, especialista técnico de Intel en América Latina.

El experto recordó la importancia de la Inteligencia Artificial (IA), pues aseguró que cuando esta vive en la PC, “las personas pueden trabajar incluso sin internet. Eso cambia la forma en que operan escuelas, gobiernos y empresas en zonas donde la conectividad es limitada”, subrayó. Según la agencia de investigación de mercados tecnológicos, Sapio Research, el 89 % de las empresas mexicanas planea migrar hacia estos equipos en su próximo ciclo de renovación tecnológica, donde más del 45 % de los empleados ya utiliza IA en sus tareas diarias. De acuerdo con el informe, esta aceleración deja al descubierto la falta de habilidades digitales dentro de las organizaciones, donde el 92 % de los equipos de tecnología de la información (TI) considera que sus empleados no están preparados para aprovechar las capacidades de la IA integrada. Un panorama que debería cambiar en el corto plazo porque, según el mismo estudio, casi la mitad de las tareas dentro de las organizaciones mexicanas (un 48 %) puede optimizarse o automatizarse mediante IA instalada directamente en la computadora, sin depender de la nube.