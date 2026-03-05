Centroamérica & Mundo

Escudo de las Américas: cumbre que reúne a Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá con Trump

La cita de todos los aliados ideológicos de Trump será en Miami, Florida. El objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana es "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región", según lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Los temas a bordar serán migración, narcotráfico y otros.

Por revistaeyn.com Este próximo 7 de marzo se realizará la Cumbre “Escudos de las Américas”, convocada por Donald Trump, en su calidad de presidente de Estados Unidos. A la cita están llamadas representaciones de 11 naciones de Latinoamérica, todas aliadas del anfitrión de la cita. Las delegaciones confirmadas provienen de (en orden alfabético) Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. La cita de este sábado será en Miami, informó este miércoles la Casa Blanca. El presidente panameño indicó que la reunión iniciará a las 12:00 mediodía en el Hotel Doral.

¿DE QUÉ SE TRATA LA CUMBRE DE TRUMP CONVOCADA PARA EL SÁBADO?

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana es "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región". "El presidente dialogará con los líderes de estos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas", afirmó. Aunque medios de comunicación y algunos líderes habían mencionado previamente la realización del evento, la administración Trump no había difundido públicamente detalles formales hasta este anuncio.

En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema "América para los americanos".

CENTROAMÉRICA DIRÁ PRESENTE EN LA CUMBRE TRUMP

Todos los participantes son aliados ideológicos de Trump, por Centroamérica participan el costarricense Rodrigo Chaves, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura y el panameño José Raúl Mulino. "De las naciones de América Latina y el Caribe el presidente de Estados Unidos nos invitó porque son los que reconoce el Gobierno de Estados Unidos como aliados y socios estratégicos, especialmente en temas de lucha contra el narcotráfico", expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal, al confirmar su asistencia. Según Chaves, Estados Unidos "reconoce la batalla sin cuartel que hemos dado contra el narcotráfico" y afirmó que Costa Rica quiere "reforzar su imagen y liderazgo en la región". Por su parte, Nasry 'Tito' Asfura ya está en EEUU participar en una cumbre convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, y formalizar el reingreso de su país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Grupo del Banco Mundial (BM). Igualmente, el presidente Bukele colgó una foto en su cuenta de X, esquiando junto a una de sus hijas, por lo que se especula que ya se encuentra en territorio estadounidense. Cabe destacar que, en el encuentro de diciembre de 2025, entre los presidentes Bukele y Chaves, ambos firmaron un memorando de entendimiento con el nombre "Escudo de Las Américas", que tiene como objetivo fundamental la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.

Según detalló la Presidencia salvadoreña, el documento establece compromisos clave como el intercambio de información de inteligencia, la coordinación de operaciones conjuntas de seguridad, y el desmantelamiento de redes criminales que operan en ambos territorios. Además, se incluye el impulso al comercio, la inversión, la conectividad, la logística y la innovación como ejes complementarios para fortalecer la estabilidad regional. Igualmente, el presidente de Panamá indicó que viajará este viernes a territorio estadounidense.