Costarricenses pueden postularse a becas para estudiar en universidades de EEUU

La convocatoria está dirigida a Estudiantes que cursan su último año de colegio, Estudiantes universitarios y Profesionales que ya cuenten con un título universitario y estén interesados en programas de posgrado, como maestrías o doctorados.

Por revistaeyn.com Estudiantes y profesionales costarricenses con alto rendimiento académico y liderazgo pueden postularse para recibir becas para estudiar en universidades acreditadas en los Estados Unidos, a través del Opportunity Funds Program, una iniciativa de EducationUSA Costa Rica del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).

El Opportunity Funds Program es auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y cubre los costos asociados a la postulación universitaria, como exámenes estandarizados, traducciones de documentos, tarifas de aplicación y otros gastos relacionados, permitiendo que las personas participantes puedan competir en igualdad de condiciones por admisiones con apoyo financiero completo. “El objetivo del programa es acompañar a estudiantes y profesionales costarricenses con excelente desempeño académico, para que el costo del proceso no sea un obstáculo a la hora de aspirar a universidades en Estados Unidos”, señaló Ana Gabriel Solís, coordinadora de EducationUSA.