Costarricenses pueden postularse a becas para estudiar en universidades de EEUU

Por revistaeyn.com
Estudiantes y profesionales costarricenses con alto rendimiento académico y liderazgo pueden postularse para recibir becas para estudiar en universidades acreditadas en los Estados Unidos, a través del Opportunity Funds Program, una iniciativa de EducationUSA Costa Rica del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).
El Opportunity Funds Program es auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y cubre los costos asociados a la postulación universitaria, como exámenes estandarizados, traducciones de documentos, tarifas de aplicación y otros gastos relacionados, permitiendo que las personas participantes puedan competir en igualdad de condiciones por admisiones con apoyo financiero completo.
“El objetivo del programa es acompañar a estudiantes y profesionales costarricenses con excelente desempeño académico, para que el costo del proceso no sea un obstáculo a la hora de aspirar a universidades en Estados Unidos”, señaló Ana Gabriel Solís, coordinadora de EducationUSA.
La convocatoria está dirigida a Estudiantes que cursan su último año de colegio, Estudiantes universitarios y Profesionales que ya cuenten con un título universitario y estén interesados en programas de posgrado, como maestrías o doctorados.
Entre los requisitos se encuentran un récord académico excepcional, nivel avanzado de inglés, así como liderazgo y participación en actividades extracurriculares.
Las personas seleccionadas dedicarán aproximadamente un año de preparación académica y acompañamiento por parte de EducationUSA Costa Rica, con el objetivo de fortalecer su perfil y aumentar sus posibilidades de obtener una oferta de admisión con apoyo financiero completo por parte de universidades estadounidenses.