CAF aprueba US$1.130 millones para impulsar el desarrollo sostenible de Latinoamérica

Finanzas

El Directorio de CAF, reunido en Lima, aprobó un paquete de recursos financieros para mejorar la gestión de desastres naturales, la resiliencia climática, la seguridad hídrica y el equilibrio fiscal para varios países de la región.

Por revistaeyn.com CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó US$1.130 millones para el desarrollo sostenible de la región en cuatro operaciones de alto impacto. Se trata de una línea de crédito de US$450 millones para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante emergencias climáticas en Uruguay; un crédito de US$230 millones a la empresa ACOSOL para garantizar la seguridad hídrica en 11 municipios de la Costa del Sol en España; y US$450 millones para Ecuador en dos operaciones para reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.

Durante la sesión, el Directorio aprobó el inicio del proceso de incorporación de St. Vincent and the Grenadines como accionista de CAF, lo que abrirá nuevas vías para acceder a recursos financieros a largo plazo y subvenciones de cooperación técnica, y le permitirá avanzar en su agenda nacional de desarrollo. "Con estos recursos, CAF reafirma su posición como el socio estratégico de la región, apoyando a nuestros accionistas con soluciones concretas para los desafíos más apremiantes de sus poblaciones", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. En la reunión, también se transfirió la presidencia del Directorio a Uruguay. Su ministro de Finanzas, Gabriel Oddone, ejercerá un mandato de un año, del 1 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2027, durante el cual presidirá todas las reuniones de la junta.