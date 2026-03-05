Royal Caribbean Group propone construcción de un dique seco en Panamá

Empresas & Management

Por Agencia EFE Royal Caribbean Group, uno de los operadores de cruceros más amplios del mundo, propuso al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, construir un dique seco flotante en una provincia panameña fronteriza con Costa Rica para reparar sus propias embarcaciones. El "dique seco flotante" de 130.000 toneladas, que serviría al grupo para reparar sus cruceros en Panamá en lugar de ir hasta Asia, así como a otros buques portacontenedores y embarcaciones grandes especializadas, tiene una proyección "de 400 metros, con la capacidad de levantar buques completamente cargados", según la información oficial.

El proyecto estaría ubicado en la zona de Puerto Armuelles, un pequeño pueblo en el Pacífico fronterizo con Costa Rica que en el siglo XX fue una zona de bonanza económica gracias a la industria bananera, pero cayó en el abandono. Allí, el Gobierno panameño desarrolla un gran puerto multipropósito. Según la Presidencia de Panamá, la compañía de cruceros también se refirió con Mulino a "las diferentes etapas del proyecto entre los años 2026 y 2031, los servicios que proyectan presentar con la construcción del dique, el diseño de una plataforma industrial baja en carbono y resiliente". Todo ello "con una gestión responsable de aguas servidas y aplicando estándares internacionales de seguridad y medio ambiente", de acuerdo con el comunicado oficial.