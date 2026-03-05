Gisela Sánchez: Con la diversidad como ventaja competitiva

Por E&N Brand Lab para BCIE

Cuando Gisela Sánchez asumió la Presidencia Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no solo marcó un hito personal, sino que inauguró una nueva etapa para la entidad financiera más relevante de la región.

Convertirse en la primera mujer en encabezar el organismo es, en sus palabras, “una oportunidad para demostrar que el liderazgo no tiene género, sino valores, visión y resultados”. Su gestión se ha caracterizado por cifras históricas. Bajo su mando, el BCIE ha alcanzado el mejor desempeño financiero de su trayectoria, robusteciendo su solidez y prestigio internacional.

Además, coordina la ejecución dela Estrategia Institucional 2025–2029, un plan maestro que busca maximizar el impacto económico, social y ambiental, así como elevar los estándares de gobernanza.

Sánchez ejerce una guía basada en la confianza y la claridad estratégica. “Empoderar significa definir objetivos claros, otorgar autonomía para decidir, acompañar de cerca y reconocer los logros”, explica. Como resultado de esta visión, el banco ha avanzado de manera sostenida hacia una mayor paridad, lo que queda en evidencia en la conformación de su personal.

Actualmente, el 49% de la nómina global está integrada por mujeres y el 51% por hombres. Estas estadísticas son particularmente relevantes en los niveles profesionales y de especialización, donde la participación femenina supera el 50%. “Nuestro compromiso es seguir cerrando brechas, fortalecer la equidad y consolidar una cultura organizacional basada en el mérito, la diversidad y el liderazgo inclusivo”, asevera.