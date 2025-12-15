Costa Rica perfila un nuevo rumbo para uso de madera con enfoque sostenible

Empresas & Management

El uso de madera en la edificación reduce emisiones y contribuye al almacenamiento de carbono, alineando desarrollo productivo y acción climática.

Por revistaeyn.com Costa Rica concluyó la fase inicial de un proceso que desembocará en el primer Código Nacional de Construcción Civil con Madera, una herramienta que busca ordenar, modernizar y dar seguridad al uso de este material bajo criterios técnicos, ambientales y productivos acordes con la realidad local. Esta etapa preliminar se concentró en un diagnóstico profundo del estado actual del sector. El análisis abarcó desde la revisión de normativas internacionales hasta la evaluación de capacidades nacionales, sistemas constructivos disponibles y requerimientos técnicos que deberán incorporarse en el futuro código.

El trabajo fue coordinado por la Cámara Forestal Madera e Industria (CFMI), con el respaldo del proyecto “Apoyo al Manejo Sostenible del Bosque”, financiado por la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo e implementado por la agencia LuxDev. Como parte del estudio, se analizaron códigos y estándares vigentes en países como Estados Unidos, Canadá, diversas naciones europeas y Chile, complementados con literatura especializada y fuentes técnicas secundarias. A este ejercicio se sumó un proceso de validación con especialistas nacionales e internacionales, quienes aportaron criterios mediante entrevistas y consultas técnicas. Esta retroalimentación permitió identificar prácticas exitosas y evaluar su viabilidad dentro del contexto costarricense. Uno de los hallazgos centrales fue la necesidad de cerrar brechas en la cadena productiva. Las mediciones en campo y el análisis industrial evidenciaron desafíos en estandarización de la materia prima, trazabilidad, calidad y capacidades tecnológicas, pero también oportunidades para fortalecer el sector forestal y su vínculo con la construcción. Desde la CFMI se subraya que el futuro código debe ir acompañado de una demanda interna clara por madera con especificaciones técnicas definidas. De esta manera, el propio mercado se convertiría en motor de modernización, impulsando a las industrias nacionales a abastecer la construcción del mañana.