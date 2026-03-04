Los aranceles del 15 % de Trump comenzarán esta semana, asegura secretario del Tesoro

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el aumento arancelario global que prometió el presidente Donald Trump comenzará a entrar en vigor en los próximos días y que Washington espera que en cuestión de cinco meses todos los aranceles que estaban en vigor antes de la decisión de Tribunal Supremo de declararlos ilegales volverán a estar establecidos en bases a otras leyes. En una entrevista con el canal CNBC, Bessent dijo que los aranceles globales del 10 % bajo la ley conocida como sección 122 que entraron en vigor el 24 de febrero de manera temporal subirán al 15 %, como prometió Trump, "probablemente esta semana".

En opinión del jefe del Tesoro estadounidense, las tasas volverán a estar a lo niveles por encima de ese porcentaje en los que estaban, en el caso de algunos países, en los próximos cinco meses, para lo cual la Administración Trump deberá utilizar diversas leyes comerciales que no entren en conflicto con la decisión del Supremo del pasado 20 de febrero. "Creo verdaderamente que los aranceles volverá a su anterior nivel en los próximo cinco meses", aseguró Bessent en el canal económico.