Grupo INS: Liderazgo femenino y equidad como motor de transformación

Por E&N Brand Lab para Grupo INS

Cada 8 de marzo, el mundo se une para reconocer los logros de las mujeres y reflexionar sobre los retos que persisten en la búsqueda de la igualdad. En el Grupo INS, esta fecha representa una oportunidad invaluable para reafirmar su compromiso con la equidad de género y el fortalecimiento del liderazgo femenino en todos los niveles de la organización.

La transformación hacia una cultura inclusiva y equitativa no es un simple propósito para esta empresa pública costarricense: es una realidad que se construye día con día. Durante los últimos años, el Grupo ha logrado avances significativos que se reflejan en hechos concretos.

Hoy celebran el liderazgo femenino en tres categorías de puestos estratégicos, un hito que impulsa la toma de decisiones diversas, justas e innovadoras.

El año 2025 marcó un hito con el aumento sostenido de mujeres líderes, resultado directo de programas de capacitación interna y de la apertura de más espacios de participación para el talento femenino. Este avance no solo enriquece al equipo, sino que inspira a nuevas generaciones de colaboradoras a soñar y construir en grande.