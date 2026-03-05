Grupo INS: Liderazgo femenino y equidad como motor de transformación

Por E&N Brand Lab para Grupo INS
Cada 8 de marzo, el mundo se une para reconocer los logros de las mujeres y reflexionar sobre los retos que persisten en la búsqueda de la igualdad. En el Grupo INS, esta fecha representa una oportunidad invaluable para reafirmar su compromiso con la equidad de género y el fortalecimiento del liderazgo femenino en todos los niveles de la organización.
La transformación hacia una cultura inclusiva y equitativa no es un simple propósito para esta empresa pública costarricense: es una realidad que se construye día con día. Durante los últimos años, el Grupo ha logrado avances significativos que se reflejan en hechos concretos.
Hoy celebran el liderazgo femenino en tres categorías de puestos estratégicos, un hito que impulsa la toma de decisiones diversas, justas e innovadoras.
El año 2025 marcó un hito con el aumento sostenido de mujeres líderes, resultado directo de programas de capacitación interna y de la apertura de más espacios de participación para el talento femenino. Este avance no solo enriquece al equipo, sino que inspira a nuevas generaciones de colaboradoras a soñar y construir en grande.
PILARES DEL CAMBIO
La presencia femenina en el Grupo INS se traduce en cifras y, sobre todo, en historias de superación y excelencia. Actualmente, 3.884 mujeres forman parte del personal clave del Grupo INS, demostrando su capacidad y compromiso en áreas estratégicas del negocio.
Además, desde 2022, la Presidencia Ejecutiva está a cargo de una mujer, un hecho emblemático que reafirma el liderazgo y visión inclusiva, resaltando también que de los siete puestos en Junta Directiva de la Casa Matriz, cuatro están ocupados por mujeres, testimonio del esfuerzo colectivo por crear una organización donde cada persona, sin importar su género, puede alcanzar su máximo potencial.
Solo en la casa matriz, por ejemplo, se contabilizan 1.496 mujeres, la mayoría de ellas con categoría laboral profesional y en segundo lugar: operativo. “En el Día Internacional de la Mujer, el Grupo INS conmemora los logros alcanzados y reconoce los desafíos que aún persisten en materia de equidad de género. Nuestro compromiso es permanente: continuar promoviendo políticas y acciones que garanticen igualdad de oportunidades, impulsar el liderazgo femenino y construir, juntos, una organización más inclusiva, justa y competitiva”, asegura su presidenta ejecutiva, Gabriela Chacón.
DIVERSIDAD QUE TRANSFORMA
El Grupo INS abarca sectores estratégicos como el financiero, la atención de emergencias y los servicios de salud, donde la participación de la mujer es fundamental.
La empresa reconoce que, a pesar de los progresos, aún existen brechas de género que requieren acciones decididas. Por ello, se han enfocado en promover la equidad y en generar oportunidades reales para que más mujeres asuman roles protagónicos en todos los ámbitos.