Banco G&T Continental fortalece su liderazgo en Guatemala con inversión de IFC para impulsar mipymes, vivienda y sostenibilidad

Por E&N Brand Lab

Banco G&T Continental reafirma su liderazgo y compromiso con el desarrollo económico sostenible de Guatemala tras el anuncio de una inversión estratégica de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, orientada a impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), ampliar el acceso a soluciones de vivienda para segmentos vulnerables y fortalecer el financiamiento sostenible en el país.

Esta operación, por un monto de hasta US$200 millones, permitirá a Banco G&T Continental robustecer su cartera de préstamos dirigida a pequeños negocios y financiamiento hipotecario inclusivo, generando un impacto económico y social tangible. El financiamiento, estructurado bajo el esquema de Derechos de Pago Diversificados (DPR), contribuirá a la creación de hasta 22.400 empleos directos e indirectos, además de promover la resiliencia económica y climática mediante el impulso a construcciones sostenibles y al uso eficiente de los recursos.

“En Banco G&T Continental renovamos cada día nuestro compromiso de impulsar iniciativas que promueven el crecimiento sostenible y el bienestar de Guatemala. Este acuerdo nos permite dirigir recursos hacia proyectos que generan un impacto positivo y tangible, respaldados por una gestión financiera responsable. Como el banco donde Guatemala deposita su confianza, seguimos acompañando a las personas, empresas y comunidades para construir, juntos, un futuro más próspero y con más oportunidades para todos”, señaló Enrique Rodríguez Mahr, CEO de Grupo Financiero G&T Continental.

Por su parte, IFC destacó la relevancia estratégica de esta alianza de largo plazo con Banco G&T Continental para potenciar el desarrollo inclusivo del país. “Estamos orgullosos de fortalecer nuestra alianza estratégica con Banco G&T Continental con una inversión de impacto en múltiples dimensiones”, afirmó Ivana Fernández Duarte, gerente regional de IFC para Centroamérica. “Con eje en mipymes, acceso a vivienda y finanzas sostenibles, este respaldo dinamizará la creación de empleo, mejorará el acceso a servicios básicos y fomentará la resiliencia y la sostenibilidad en Guatemala”, agregó

En Guatemala operan cerca de 370.000 mipymes, que representan aproximadamente el 40% del PIB y generan alrededor del 77% del empleo total. No obstante, la limitada disponibilidad de crédito continúa siendo un reto estructural, con un impacto desproporcionado en mujeres empresarias. A ello se suma un entorno de alta vulnerabilidad climática y un déficit habitacional estimado en 2.2 millones de hogares, lo que refuerza la importancia de iniciativas financieras con enfoque sostenible e inclusivo.

La relación entre IFC y Banco G&T Continental inició en 2008 y se ha consolidado a lo largo de los años mediante inyecciones de capital, financiamiento para comercio exterior, deuda subordinada y el fortalecimiento de programas ambientales y sociales.