Construcción en Honduras cayó 8.9 % en tercer trimestre de 2025

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sector de la construcción en Honduras cerró el tercer trimestre de 2025 con señales mixtas, marcadas por la culminación de grandes proyectos inmobiliarios y, al mismo tiempo, por un dinamismo puntual en áreas como el comercio y los servicios. Así lo reflejan los resultados de la Encuesta Trimestral de Construcción (ECOPT), elaborada por el Banco Central de Honduras (BCH). De acuerdo con el informe, entre julio y septiembre de 2025 se edificaron en Honduras 509.400 metros cuadrados (m²), una cifra inferior en 8.9 % a la reportada en el segundo trimestre del año. Esta reducción responde, principalmente, a la conclusión de importantes desarrollos de apartamentos localizados en San Pedro Sula y el Distrito Central, que habían impulsado la actividad en períodos anteriores.

A pesar de la desaceleración trimestral, la construcción de viviendas continuó siendo el pilar del sector. El área residencial sumó 315.900 m², consolidándose como el principal destino de la edificación nacional. Dentro de este segmento, las viviendas individuales representaron 273.300 m², con un crecimiento de 0.7 %, impulsado por nuevos proyectos en ciudades como San Pedro Sula, Danlí, Juticalpa y Siguatepeque. En contraste, la construcción de apartamentos alcanzó 42.600 m², mostrando una menor expansión frente a trimestres anteriores debido a la finalización de complejos habitacionales que habían sido promovidos en años previos bajo programas de financiamiento preferencial, apunta el BCH. El uso comercial ocupó el segundo lugar en importancia, con 131.400 m² edificados. De este total, la mayor proporción correspondió a locales comerciales, que sumaron 79.200 m², seguidos por bodegas con 48.400 m² y oficinas, que aportaron 3.800 m². En cuanto a los proyectos destinados a la prestación de servicios y al sector industrial, estos mantuvieron una participación más reducida dentro del total nacional. Las construcciones para servicios totalizaron 36.400 m², mientras que las instalaciones industriales alcanzaron 25.700 m².

UNIDADES CONSTRUIDAS

Otro indicador que evidencia la vitalidad del sector es el número de unidades construidas. Durante el tercer trimestre se registraron 2,570 nuevas unidades, un aumento interanual de 12.3 %, equivalente a 282 unidades adicionales, indica el BCH. El rubro residencial concentró 2,216 de estas obras, seguido por el comercio con 293 unidades, los servicios con 54 y la industria con apenas siete proyectos.