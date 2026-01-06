Empresas & Management

PDVSA en las sombras: La red de familias, militares y empresarios que controla el petróleo venezolano

Un informe de Transparencia Venezuela revela cómo la estatal petrolera dejó de ser un monopolio público para convertirse en el eje de una estructura privatizada y militarizada, controlada por élites políticas y empresariales, en un escenario que vuelve a atraer el interés estratégico de Estados Unidos.

Por revistaeyn.com Petróleos de Venezuela (PDVSA), durante décadas columna vertebral del Estado venezolano, ya no funciona como una empresa petrolera tradicional ni como un monopolio estatal clásico. En la última década —y de forma acelerada desde 2018— se transformó en el núcleo de una red opaca de intermediarios, acuerdos discrecionales y control político-militar, diseñada para sostener ingresos en medio de sanciones internacionales, colapso institucional y concentración del poder. Esa es la principal conclusión del informe “PDVSA: la privatización del petróleo venezolano controlada por las familias en el poder”, publicado en diciembre de 2025 por la ONG Transparencia Venezuela, un documento clave para entender quiénes están hoy detrás del negocio petrolero y por qué Washington evalúa reinsertarse en ese ecosistema altamente fragmentado.

Del monopolio estatal a la “privatización clandestina” Según el informe, entre 2018 y 2025 se produjo un giro estructural: PDVSA fue cediendo progresivamente funciones operativas, comerciales y de control a actores privados, mientras el Estado conservó un rol formal y una participación variable en la renta. Este proceso no se dio mediante una privatización abierta ni con licitaciones públicas, sino a través de figuras contractuales creadas o reinterpretadas a la medida del nuevo contexto: acuerdos de servicios compartidos, acuerdos de servicios productivos y, más recientemente, contratos de participación productiva. Estos últimos —licencias petroleras otorgadas a finales de 2023— permiten que empresas privadas asuman la operación, el control y la comercialización del crudo, mientras el Estado recibe entre 40 % y 65 % de la renta. El esquema reduce la visibilidad de PDVSA en el mercado internacional, pero asegura flujos financieros a la élite gobernante. Transparencia Venezuela califica este proceso como una “privatización clandestina”, caracterizada por la discrecionalidad en la selección de socios, la ausencia de controles públicos y la opacidad contractual. El ecosistema de las sanciones: intermediarios y rutas invisibles El punto de quiebre llegó en 2020, cuando Estados Unidos sancionó a Rosneft Trading y TNK Trading, hasta entonces actores clave en la comercialización del crudo venezolano. A partir de ese momento, la exportación de petróleo entró en su fase más fragmentada y menos visible. El nuevo modelo, según el informe, se sostiene en: ● Empresas intermediarias sin historial energético, creadas semanas o meses antes de operar con PDVSA. ● Jurisdicciones opacas como Hong Kong, Panamá, Belice, Emiratos Árabes Unidos o Uganda. ● Transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y operaciones de “ship-to-ship”. ● Pagos no convencionales, incluidos esquemas con criptomonedas.