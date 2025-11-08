Adium consolida su identidad en Centroamérica y el Caribe

Por E&N Brand Lab para Adium

Asofarma evolucionó y ahora es Adium. En esta nueva etapa la compañía farmacéutica reafirma su propósito de acercar tratamientos innovadores para mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar su identidad en la región, a través de soluciones que impacten positivamente en la salud de los pacientes.

Bajo este nombre que identifica al grupo farmacéutico que tiene una trayectoria de 50 años en Latinoamérica, Adium reforzará su identidad corporativa en los 18 países donde tiene presencia, y fortalecerá su posicionamiento en una industria que genera valor a las comunidades donde está presente.

“Para la región, donde tenemos interesantes lanzamientos terapéuticos y un sólido portafolio de tratamientos innovadores, esta es una buena noticia. Esta evolución también significa una inversión de US$100 millones en América Latina, que generará beneficios a los centroamericanos y caribeños con innovaciones que cambiarán la historia de miles de pacientes”, explica Bernardo Girala, Gerente General de Adium Centroamérica y el Caribe.

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD

De acuerdo con Girala, se trata de una inversión cuyo objetivo es ampliar la capacidad productiva de las cinco plantas de Adium ubicadas en Argentina, México, Brasil, Paraguay y Uruguay; fortalecer su presencia en el mercado y responder de manera más eficiente a la creciente demanda de productos farmacéuticos de alta calidad en la región.

Con una mirada a mediano y largo plazo, el compromiso de Adium en Centroamérica y el Caribe es continuar brindando soluciones terapéuticas eficaces y de calidad, respondiendo a los desafíos actuales de los sistemas de salud; así como seguir invirtiendo en investigación y desarrollo en áreas como cardiología, diabetes, dolor, gastroenterología, ginecología, hematología, inmunología, neurología, obesidad, oncología, osteoarticular, osteoporosis, psiquiatría y urología.

Girala refiere que la unificación de la marca también involucra su consolidación en un solo equipo. Adium cuenta con un equipo de más de 7.300 personas en los 18 países donde está presente, quienes reflejan el espíritu de crecimiento y transformación de la empresa. “En esta región estamos desde 1992. En estos 33 años hemos crecido ofreciendo tratamientos que abarcan desde el cuidado primario hasta la atención especializada, y contamos con un equipo de colaboradores comprometido con mejorar la calidad de vida y bienestar de los pacientes de

Centroamérica y el Caribe, al brindar alternativas que abordan las necesidades de salud insatisfechas”, concluye.

TRAYECTORIA

Adium tiene un compromiso de mejora continua, expansión de sus capacidades y ayudara más comunidades de la región.

► Adium se fundó en 1975.

► En 1992 abrió sus primeras oficinas en CA y el Caribe.

► La inversión de Adium en Latinoamérica asciende a US$100 millones.