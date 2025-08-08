Aristos Energy, un actor estratégico en la transición energética de El Salvador

Por E&N Brand Lab para Aristos Inmobiliaria

Aristos Inmobiliaria, desarrollador líder de los mejores parques industriales y zonas francas de El Salvador, ha transformado la forma en que se concibe la infraestructura empresarial en el país. A través de su división energética -Aristos Energy- ha incorporado la sostenibilidad como pilar estratégico, generando un impacto ambiental y económico significativo a nivel nacional.

Con una visión clara hacia un futuro sustentable, la empresa opera y desarrolla la implementación de paneles solares sobre techo en los proyectos industriales de Aristos Inmobiliaria, transformando así el panorama energético del país. Entre ellos está American Industrial Park, la instalación fotovoltaica sobre techo más grande.

Edwin Escobar, Director Ejecutivo de Aristos Inmobiliaria asegura que la visión de Aristos Energy sigue creciendo con nuevas iniciativas clave para fortalecer la capacidad energética del país con una inversión superior a los US$72 millones.

En este sentido, el directivo destaca Armenia Solar, proyecto ubicado en el departamento de Sonsonate, que incluye una planta solar que generara 28.1 Mwp y cuenta con más de 67.000 paneles solares montados sobre piso.

También San Matías Solar, ubicado en San Juan Opico, cuenta con una capacidad de 3.9 MWp y más de 7.000 paneles solares sobre piso.

De igual manera, Aristos Energy expandió su alcance con Kinich Energy, una nueva unidad de negocio enfocada en la generación de energía fotovoltaica sobre suelo de gran envergadura en ubicaciones estratégicas para su operación. La primera planta solar de Kinich comenzó a generar energía limpia a finales de 2024 con más de 66.000 paneles solares sobre piso y ya enfoca sus esfuerzos en el inicio de la construcción de su segunda planta solar sobre piso, que agregará 27 MWp más de energía limpia a su portafolio.

“Este esfuerzo nos posiciona como pioneros en el uso de energías renovables en el sector industrial además de contribuir a la diversificación de la matriz energética del país, implulsando un modelo más eficiente y sostenible para el futuro”, dijo Escobar.

APUESTA POR TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

Aristos Inmobiliaria se ha destacado por la implementación de tecnologías sostenibles en sus proyectos; un ejemplo de esto es que todos sus parques industriales y zonas francas operan con energía 100% renovable, lo que no solo garantiza eficiencia operativa para sus clientes, sino que posiciona a la compañía como referente en desarrollo industrial responsable.

De esta manera, con más de 182.000 paneles solares instalados Aristos Energy se ubica en el Top 5 de generadores de energía solar en El Salvador. Este compromiso energético ha permitido lograr resultados ambientales tangibles y ser considerado un referente internacional en la materia. Por ejemplo, a través del Acuerdo de Producción Limpia, los parques industriales y zonas francas de Aristos no solo funcionan con energía 100% renovable, sino que también integran criterios de sostenibilidad en su diseño, operación y gestión. Esto incluye el uso eficiente de energía solar, infraestructura ecoeficiente, gestión responsable de residuos y políticas de mejora continua para reducir la huella ecológica.

El Director Ejecutivo de Aristos Inmobiliaria destaca que cada año, los proyectos de Aristos Energy evitan la emisión de más de 82.000 toneladas de CO₂, equivalente a retirar más de 16.000 vehículos de circulación. También representan el consumo energético de más de 96.000 familias salvadoreñas y generan un efecto depurativo comparable al de 43.000 hectáreas de árboles.

Además de alimentar su propia infraestructura industrial, Aristos Energy contribuye activamente a la diversificación de la matriz energética nacional, apostando por fuentes limpias, estables y de largo plazo como la energía solar.