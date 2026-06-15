Aseguradora General: Protección inteligente para transformar vidas

Por E&N Brand Lab para Aseguradora General

Más que un desafío del mercado, la protección financiera en Guatemala representa una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención y acompañar el desarrollo económico del país con soluciones sostenibles y cercanas. Así lo concibe Aseguradora General, una compañía que ha construido su crecimiento sobre una combinación de disciplina técnica, estabilidad e innovación tecnológica. Pero más allá de la tecnología, mantiene intacto un principio esencial: la confianza. En un entorno donde los riesgos climáticos, patrimoniales y de salud son cada vez más visibles, la empresa apuesta por un modelo que combine eficiencia operativa con acompañamiento humano.

“La innovación debe facilitar procesos, pero también fortalecer la relación con las personas”, explica Alessandra Dalponte, gerente de Marketing. Ese enfoque tomó forma con el relanzamiento de SofIA 2.0, una plataforma cuyo nombre proviene de “software” e “inteligencia artificial” (SofIA) y que transforma el proceso de cotización de seguros de vehículos y gastos médicos, una herramienta que permite generar cotizaciones precisas en tiempo real, las 24 horas del día, mediante IA, agilizando la experiencia tanto para clientes como para intermediarios y agentes por medio de mensajes de texto y voz.

La tecnología también está redefiniendo la operación interna de la aseguradora. SofIA funciona como una asistente virtual capaz de interpretar información y optimizar tiempos de respuesta, permitiendo procesos más ágiles y eficientes. Sin embargo, la compañía insiste en mantener el equilibrio entre automatización y cercanía.

Por eso, paralelamente al avance digital, Aseguradora General impulsa la ampliación de su infraestructura de atención. Más que nuevas oficinas, la empresa busca crear espacios diseñados para reducir fricciones, garantizar privacidad y ofrecer acompañamiento, especialmente en momentos sensibles como un siniestro o una asesoría patrimonial.