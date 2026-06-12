DELSUR presenta resultados 2025 y asume compromisos públicos hacia la sostenibilidad

Por E&N Brand Lab

En el marco del evento anual de rendición de cuentas, DELSUR presenta los resultados de su gestión 2025 y sus compromisos ASG hacia 2030, reafirmando su visión de sostenibilidad y su compromiso con la generación de valor sostenible para el país.

A través de una gestión enfocada en la confiabilidad del servicio, la innovación, la cercanía con las comunidades y el fortalecimiento de su operación, DELSUR continúa impulsando iniciativas orientadas a generar impacto positivo para sus grupos de interés y contribuir al progreso de las comunidades de su zona de operación

El Reporte de Sostenibilidad 2025, elaborado bajo estándares internacionales GRI y verificado externamente, refleja los avances alcanzados por la empresa en materia ambiental, social y de gobernanza, así como su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre los principales resultados destacan:

· 46,700 clientes y usuarios sensibilizados en espacios de gestión social.

· 66 jóvenes graduados del programa “Semillero de linieros” y 39 jóvenes empleados por DELSUR y contratistas.

· Reducción del 12% de la duración de interrupciones y del 23% e su frecuencia con relación al 2024.

· El 71% de la energía distribuidora por DELSUR proviene de fuentes renovables.

Durante 2025, DELSUR consolidó uno de los desempeños financieros más sólidos de su historia reciente, impulsado por una operación eficiente y enfocada en la excelencia.

Los ingresos alcanzaron los US$419.8 millones, mientras que el EBITDA se situó en US$42.5 millones y la utilidad neta en US$17.2 millones, superando en un 133 % la meta establecida. Asimismo, la compañía ejecutó más de US$32.2 millones en inversiones destinadas principalmente a la modernización, expansión y fortalecimiento de la red eléctrica.

Este desempeño permitió mantener la calificación de riesgo AAA con perspectiva estable, respaldando la fortaleza financiera de la empresa y su capacidad para continuar desarrollando iniciativas de largo plazo orientadas a generar valor económico, social y ambiental.

Como parte de su visión de largo plazo, DELSUR asumió públicamente siete compromisos ASG que orientarán su gestión hacia 2030 y más allá:

1. Alcanzar la carbono neutralidad en 2029.

2. Invertir $26 millones en iniciativas de conservación de agua, fauna y flora al 2030.

3. Reducir para 2029 un 35 % la frecuencia de las interrupciones y un 53 % su duración.

4. Mantener una tasa de accidentalidad con resultados inferiores a uno.

5. Invertir más de $67 millones en transformación digital e innovación tecnológica al 2030.

6. Mantener actualizado anualmente el índice corporativo de riesgos.

7. Rendición de cuentas bajo estándares internacionales de reporte y transparencia: GRI y COP.

Al presentar estos resultados, María Teresa Menéndez, Gerente de Sostenibilidad Comunicaciones y Relacionamiento, destacó: “En DELSUR entendemos que la sostenibilidad es la forma en que hacemos empresa. Los resultados que hoy presentamos reflejan una organización sólida, que avanza con disciplina y visión, pero también con un profundo compromiso con el país. Nuestros compromisos públicos marcan una hoja de ruta clara hacia el futuro, donde la confiabilidad del servicio, la gestión responsable y la innovación serán claves para seguir generando valor. Estamos convencidos de que el progreso solo es posible cuando se construye de manera conjunta con nuestros grupos de interés”.

A través de estos resultados y compromisos, DELSUR reafirma su propósito de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, promoviendo una gestión que integra crecimiento, sostenibilidad y cercanía con sus grupos de interés, convencida de que juntos construimos progreso.