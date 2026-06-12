Peninsula Papagayo impulsa un modelo de turismo sostenible que genera valor para Costa Rica y sus comunidades

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Peninsula Papagayo presenta avances en conservación ambiental, economía circular, bienestar humano y desarrollo comunitario; consolidando una visión de crecimiento responsable donde el turismo de alto nivel se convierte en motor de competitividad, resiliencia e impacto positivo para Guanacaste y Costa Rica.

Por E&N Brand Lab para Peninsula Papagayo En Peninsula Papagayo entienden la sostenibilidad como la forma de construir un destino capaz de generar valor en el tiempo para las personas, las comunidades y el entorno natural. Su Reporte de Sostenibilidad 2025 refleja esa visión de crecimiento responsable, donde el desarrollo turístico y residencial avanza acompañado de bienestar humano, conservación ambiental e innovación operativa. La compañía opera con la firme creencia de que el futuro del turismo en Costa Rica requiere una evolución constante de los modelos de desarrollo. Por eso, cada nueva operación, inversión o expansión representa también una oportunidad para elevar estándares, fortalecer capacidades y consolidar una gestión más eficiente, resiliente y consciente de su impacto. “A través de nuestra estrategia Papagayo Legacy, impulsamos una visión que integra sostenibilidad, excelencia operativa, desarrollo humano y protección ambiental en toda la operación del destino. Este enfoque fortalece una cultura organizacional orientada a la mejora continua, la innovación y la toma de decisiones basada en resultados medibles”, asegura Susana Vicente, Vicepresidenta de Sostenibilidad. En el caso de Peninsula Papagayo, el impacto positivo atraviesa todo el portafolio del destino. Esto se ve reflejado en la conservación ambiental, la eficiencia operativa, el bienestar de las personas, el fortalecimiento comunitario y el posicionamiento internacional que tiene como un destino que busca demostrar que el turismo de alto nivel puede avanzar de la mano con estándares ambientales y sociales cada vez más robustos.

“Hoy la sostenibilidad fortalece nuestra competitividad, mejora la experiencia de huéspedes y residentes, impulsa la retención del talento y consolida relaciones de largo plazo con aliados estratégicos, inversionistas y visitantes que valoran modelos de desarrollo responsables y consistentes”, refiere la directiva. Asimismo, genera valor mediante la optimización de recursos, reducción de consumos, fortalecimiento del talento humano y mejora continua de la operación.

IMPULSO DEL BIENESTAR COMPARTIDO

Durante 2025 Peninsula Papagayo fortaleció acciones orientadas a gestión hídrica, eficiencia energética y economía circular, incorporando herramientas de monitoreo, trazabilidad y optimización de recursos en distintas operaciones del destino. Más del 50% de los residuos generados fueron valorizables y se procesaron más de 173 toneladas de residuos orgánicos mediante compostaje, consolidando una visión de aprovechamiento responsable de recursos y reducción de impactos. Este enfoque también se traduce en mayor resiliencia operativa y capacidad de adaptación en un contexto donde la sostenibilidad influye cada vez más en la competitividad, el acceso a capital, la confianza de distintos públicos y la capacidad de atraer nuevas oportunidades para el destino y la región. En este sentido, Peninsula Papagayo entiende que no se trata de crecer más, sino de crecer mejor, “bajo una visión de largo plazo que equilibre innovación, bienestar humano, excelencia operativa y conservación ambiental”. En Peninsula Papagayo el crecimiento genera mayor valor cuando impulsa bienestar compartido. Por ello, desarrolla programas de acompañamiento socioeconómico, bienestar integral, formación técnica y desarrollo humano para sus personas colaboradoras, entendiendo que cada realidad requiere distintos niveles de acompañamiento y oportunidades. Como parte de esta visión, el destino implementa el Índice de Pobreza Multidimensional empresarial (IPMe), herramienta que le permite comprender de manera más profunda las necesidades de sus colaboradores y sus familias, entendiendo que también forman parte activa de las comunidades de Guanacaste, Costa Rica. “Esto permite orientar acciones más integrales y focalizadas en temas como educación, acceso digital, bienestar económico y desarrollo familiar”, señala Vicente.

De manera complementaria, a través de la Asociación Creciendo Juntos, Peninsula Papagayo ha impulsado por 25 años programas enfocados en educación, salud y bienestar comunitario en Guanacaste. Además, iniciativas como el Hub Tecnológico Comunitario beneficiaron a más de 4.200 personas durante 2025, fortaleciendo capacidades y acceso a herramientas tecnológicas en la región. “Ese equilibrio entre innovación, sostenibilidad, bienestar humano y excelencia operativa continúa guiando nuestra visión de crecimiento responsable para Costa Rica”, concluye.

IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS

En 2025, Peninsula Papagayo fue distinguido en los World Sustainable Travel & Hospitality Awards con dos reconocimientos de alcance global: World’s Leading Sustainable Community Empowerment Programme 2025 y World’s Leading Sustainable Hotel or Destination Development 2025. De igual manera, en su especial de Sostenibilidad 2026, la revista Estrategia & Negocios destacó al destino entre Líderes Empresariales Sostenibles que impulsan el desarrollo con futuro de Centroamérica.