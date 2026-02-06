Banco ABANK consolida su músculo financiero en El Salvador tras fusionarse con SAC Constelación

Con mayor escala, indicadores sólidos y una propuesta de valor reforzada, Banco ABANK se consolida como un actor relevante del sistema financiero salvadoreño, con impacto directo en los segmentos que sostienen la economía del país.

Por E&N Brand Lab para Banco ABANK En enero de 2026, Banco ABANK marcó un hito en su proceso de crecimiento al oficializar la fusión con la Sociedad de Ahorro y Crédito (SAC) Constelación. Más que una absorción, la operación responde a una integración estratégica de capacidades, diseñada para fortalecer la escala, la diversificación y la resiliencia financiera del banco. “Somos empresas hermanas que atendían segmentos distintos pero complementarios. La decisión fue unir fortalezas para construir un banco más sólido, con mayor capital, mejor liquidez, así como con una propuesta de valor más amplia”, explica Juan Carlos Lima, Director Presidente de Banco ABANK. Para el directivo, esta propuesta de valor ampliada también tiene una connotación importante en la fortaleza y en estabilidad del banco, porque “en la medida que se diversifican carteras y segmentos, el riesgo del banco es menor”.

SALTO RELEVANTE EN ESCALA Y FORTALEZA FINANCIERA

Con la fusión, Banco ABANK se ve fortalecido en su crecimiento. Los números reflejan con claridad el impacto de la operación. Antes de la integración, Banco ABANK registraba activos por US$256.4 millones, mientras que SAC Constelación sumaba US$46 millones. De esta manera, la nueva entidad supera los US$302 millones en activos, consolidándose como un jugador de mayor peso dentro del sistema financiero salvadoreño. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE “La escala y el fortalecimiento es importante: la suma de los dos patrimonios y del capital social de los bancos nos da una mayor fortaleza de cara al crecimiento que se busca tener en los próximos años”, agrega Lima. Asimismo, el fortalecimiento patrimonial es uno de los principales resultados de la operación. El patrimonio consolidado alcanza los US$42.2 millones, frente a los US$35.4 millones que tenía Banco ABANK de forma individual. Este mayor respaldo se traduce directamente en una mayor capacidad de crecimiento y colocación de crédito. “Más patrimonio significa más ‘gasolina’ para captar depósitos y financiar a los sectores productivos que dependen del acceso al crédito formal”, puntualiza Lima.

TRANSICIÓN SIN FRICCIONES

Uno de los pilares del proceso de la fusión fue garantizar una transición sin fricciones, que inició a lo interno, al lograr que el capital humano de Banco ABANK “comprara” el proyecto, al entender que esta operación era sinónimo de fortaleza, y que transitoriamente implicaba retos pero también importantes oportunidades. De igual manera, significó un desafío en materia regulatoria. “Una fusión pasa por varios periodos legales y operativos de consulta. Tenemos que cumplir con la regulación local, con la Superintendencia del Sistema Financiero, y todo esto conlleva una planeación estratégica muy fina y detallada”, refiere el Director Presidente. Luego de una primera etapa en diciembre del 2025, en la que se le apostó al cumplimiento del 50% del proceso en un ambiente de prueba - para hacer correcciones, ajustes y certificaciones- en enero se ejecutó la fusión, en un proceso prácticamente imperceptible para los clientes, quienes mantuvieron íntegros sus productos, condiciones y beneficios, accediendo desde el primer día a toda la infraestructura de Banco ABANK. “Cerramos un viernes como SAC Constelación y abrimos el lunes ya como Banco ABANK, con toda la propuesta de valor que éste representa”, detalla Lima. Esto incluye Mi ABANK Digital, la aplicación móvil del banco, y el acceso a sus 23 agencias y más de 800 puntos de atención a nivel nacional.

APUESTA POR LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Lima destaca que Banco ABANK es un banco de nicho, que ha decidido estratégicamente quedarse en el microcrédito, “y dedicar nuestros procesos, tecnología e infraestructura específicamente al segmento Pyme”. Por esta razón, Banco ABANK no busca competir con la banca tradicional salvadoreña sino dar la oportunidad a las personas para que incursionen en la banca regulada, e impulsar su crecimiento a través de la inclusión financiera al tener acceso a cuentas de ahorro, depósitos, créditos, y canales digitales 24/7. “No somos competencia con instituciones más tradicionales o las de mayor antigüedad, porque esos bancos son más corporativos; son más de créditos de consumo y de vivienda, y están orientados a los sectores de la pirámide con mayores ingresos. Nosotros estamos completamente volcados hacia el sector más bajo, al que está en la base de la pirámide, y que mayormente depende de la usura ya que no tienen récord crediticio ni comprobantes de ingresos”, afirma. Ahora con esta fusión, Banco ABANK se enfoca en el sector del microcrédito y se convierte en una institución que promueve la inclusión financiera, ya que la mayor parte de sus clientes nunca ha tenido un crédito regulado.

SOLIDEZ INSTITUCIONAL

Con la reciente fusión, Banco ABANK refuerza su posicionamiento como banco de capital salvadoreño, supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y respaldado por el Instituto de Garantía de Depósitos (IGD). A nivel de indicadores, el banco presenta un retorno sobre patrimonio (ROE) de 14.7% y un fondo patrimonial consolidado de 22.1%, reflejo de una estructura financiera saludable. “Eso le da una gran fortaleza al banco. Esa trayectoria de indicadores de solidez de crecimiento, de posicionamiento, y de propuesta de valor, hacen que sea un banco que genera confianza. La transparencia, la prudencia y el trabajo cercano con el regulador son claves para que los depositantes confíen en nosotros”, afirma Lima.

VISIÓN 2026: MÁS TECNOLOGÍA, MÁS CRÉDITO PRODUCTIVO