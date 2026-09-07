Banco Atlántida presenta Atlántida Móvil Empresarial, la nueva App que facilita la gestión financiera de su empresa

Por E&N Brand Lab

Banco Atlántida presentó Atlántida Móvil Empresarial, una nueva aplicación diseñada para facilitar la gestión de las operaciones financieras de las empresas directamente desde el celular, brindándoles mayor agilidad, seguridad y control, de acuerdo con las exigencias de su industria.

Atlántida Móvil Empresarial ha sido desarrollada especialmente para atender las necesidades del sector empresarial y ofrecer a sus usuarios la libertad de administrar sus operaciones financieras desde cualquier lugar y en todo momento, brindando una experiencia intuitiva, segura y disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Entre sus principales funcionalidades se encuentra la posibilidad de autorizar y verificar más de 400 tipos de transacciones, incluidos pagos de planillas, proveedores, impuestos y servicios públicos. También permite realizar transferencias entre cuentas propias, a terceros de Banco Atlántida, ACH y LBTR.

Asimismo, los usuarios pueden consultar los saldos de sus cuentas de ahorro y cheques, préstamos y tarjetas de crédito, así como revisar sus estados de cuenta, facilitando el acceso oportuno a información relevante para la administración financiera de sus empresas.

La aplicación incorpora controles de seguridad en las distintas etapas del proceso, entre ellos doble autenticación para el ingreso, validación mediante token para efectuar transacciones y notificaciones por correo electrónico de las operaciones realizadas.

Para fortalecer el control interno de las empresas, Atlántida Móvil Empresarial permite asignar diferentes niveles de acceso, de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario. Los clientes pueden disponer de perfiles de Autorizador, Operador, Verificador, Maestro y Consulta, lo que facilita la distribución de funciones y el establecimiento de controles dentro de la gestión financiera.

El lanzamiento se realizó en el Salón Cultural de Plaza Bancatlán y reunió a clientes empresariales, quienes conocieron las funcionalidades y los beneficios de esta nueva aplicación móvil. Durante el lanzamiento, el licenciado Manuel Dávila, Vicepresidente Ejecutivo Senior de Banco Atlántida, expresó: “En Banco Atlántida entendemos que la evolución de las empresas demanda soluciones que acompañen su dinámica y les permitan responder con mayor agilidad a los retos de su gestión. Con Atlántida Móvil Empresarial fortalecemos nuestra propuesta de valor para el sector empresarial, poniendo la tecnología al servicio de sus necesidades y reafirmando nuestro compromiso de ser un socio estratégico para el desarrollo de sus negocios”.

Con el lanzamiento de esta aplicación, Banco Atlántida amplía las alternativas digitales disponibles para sus clientes empresariales y avanza en su estrategia de transformación digital, incorporando tecnología pensada para acompañar la evolución de la forma en que las empresas administran sus finanzas.

Atlántida Móvil Empresarial ya se encuentra disponible para descarga en App Store y Google Play. Los clientes de Atlántida Online Empresarial pueden ingresar con su mismo usuario y contraseña y comenzar a gestionar sus operaciones desde el celular.