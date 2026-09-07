GRS Electrodomésticos: Una compañía cercana al espíritu emprendedor de Centroamérica

Por E&N Brand Lab para GRS Electrodomésticos

GRS Electrodomésticos nació con un sueño simple pero profundo: mejorar la vida cotidiana de los hogares y empresas centroamericanas. José Rafael Chahin y Giselle Canahuati fundaron la compañía con la convicción de no solo ofrecer electrodomésticos de calidad, sino de escuchar, entender y servir a sus clientes.

A lo largo de 19 años, la compañía ha crecido y evolucionado manteniendo su esencia de cercanía, confianza y servicio. Ese recorrido le ha permitido alcanzar una posición de liderazgo en la categoría de refrigeración comercial en Centroamérica, al mismo tiempo que fortalece y acelera el crecimiento de su portafolio de electrodomésticos para el Hogar.

“Ser una marca orgullo de Centroamérica se refleja en una presencia que se ha expandido desde la región hacia el Caribe y Estados Unidos. Pero, sobre todo, representa un compromiso de dejar un legado de servicio, emprendimiento y ejemplo para las presentes y futuras generaciones”, asegura su presidente, José Chahin.

Ese crecimiento ha estado acompañado por el respaldo al cliente. Para GRS, la relación no termina con la venta de un producto. Su propuesta acompaña al consumidor a través de garantía, respaldo y servicio, elementos que construyen confianza y relaciones de largo plazo.

Su origen centroamericano también le ha permitido identificar una fuerte necesidad de emprendimiento y de productos adecuados para el pequeño y mediano empresario. A partir de ese conocimiento, GRS ha desarrollado soluciones diferenciadas pensadas para quienes inician, fortalecen o hacen crecer un negocio.

“Nuestros productos comerciales —especialmente vitrinas y congeladores— representan de manera muy especial el ADN centroamericano de GRS. Son productos que no solo apoyan un negocio, sino que contribuyen a mover la economía local y al crecimiento de los países”, afirma Chahin.

En paralelo, GRS continúa fortaleciendo su categoría de Hogar, con un portafolio de refrigeradoras, estufas, lavadoras y otros electrodomésticos desarrollado para responder a las necesidades y estilos de vida de las familias de la región.