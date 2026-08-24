Bancoagrícola y Mastercard fortalecen La Cuenta del Mar para la recuperación de los manglares en El Salvador

Durante estos tres años se han acumulado inversiones superiores a US$267.000 en la iniciativa de restauración del ecosistema de Jaltepeque y la generación de empleos locales.

Por E&N Brand Lab para Bancoagrícola Desde 2023, Bancoagrícola, Mastercard y la Fundación Doménech trabajan de manera conjunta en la recuperación de los manglares del estero de Jaltepeque, en El Salvador, a través del proyecto La Cuenta del Mar, una iniciativa que busca combinar la protección ambiental con la generación de oportunidades para las comunidades que dependen de este ecosistema. El proyecto llega a su tercera fase con resultados que superan las metas inicialmente establecidas. En tres años se han restaurado 20 kilómetros de canales estuarinos, frente a los 15 kilómetros que se habían planteado como objetivo inicial. Estas labores han permitido recuperar la circulación del agua y favorecer la regeneración del manglar, además de beneficiar actividades económicas como la pesca y el turismo.

RESULTADOS OBTENIDOS

A las acciones de restauración se suman la siembra de 2.000 candelillas de mangle rojo, la liberación de 400.000 postlarvas de camarón, el monitoreo de biodiversidad y jornadas de saneamiento en playas, esteros e islas. También se han retirado 10.600 libras de desechos y 5.900 de residuos extraídos del fondo, contribuyendo a mejorar las condiciones del ecosistema.

La Fundación Doménech, encargada de ejecutar el proyecto, destaca que el manglar no solo representa un patrimonio natural para las comunidades costeras, sino que funciona como una barrera de protección frente a los efectos del cambio climático, almacena carbono y sirve de refugio para numerosas especies. El área de manglar de Jaltepeque alcanza aproximadamente 6.500 hectáreas, mientras que las acciones realizadas mediante la iniciativa han beneficiado un área estimada de unas 400 hectáreas. El componente social también es parte central de La Cuenta del Mar. Dos cuadrillas de 15 personas cada una participan directamente en las labores de restauración, generando ingresos para unas 30 personas y sus familias. “La rehabilitación de los canales, además, facilita el desarrollo de recorridos turísticos y permite a las comunidades aprovechar de mejor manera los recursos marinos”, señala Margarita Ayala, directora de Fundación Doménech.

LANZAMIENTO DE TARJETA

Para ampliar la participación ciudadana, Bancoagrícola anunció una nueva tarjeta de débito clásica Mastercard de edición limitada, inspirada en el ecosistema marino de Jaltepeque.

El plástico incorpora imágenes de especies representativas del manglar, como tortugas y cangrejos, y está fabricado con material 100% reciclado. Estará disponible próximamente en las agencias del banco para los clientes que deseen solicitar el cambio de su tarjeta. Mariluz Castellanos, jefe de marca de Bancoagrícola, explicó que la iniciativa también permitirá realizar donaciones voluntarias para apoyar la conservación de los manglares. Los aportes pueden comenzar desde US$5, destinados a la conservación de tres mangles, y pueden efectuarse como contribuciones únicas o recurrentes.