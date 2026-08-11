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Edición 319: Empresas Preferidas por el Talento 2026
La lupa de la Unidad de Inteligencia E&N explora por tercer año consecutivo al mercado laboral centroamericano y se afianza como un explorador confiable de las tendencias del sector en la región. Este año, el riguroso trabajo estadístico busca responder a la pregunta ¿en dónde están las mejores oportunidades para trabajar?, la cual arrojó luces sobre qué es lo que valora el talento más allá de un buen salario, pero también de qué forma las empresas se proyectan ante un mercado laboral en evolución. La encuesta Empresas Preferidas por el Talento 2026 arroja importantes resultados sobre las mejores oportunidades laborales, opciones para el primer empleo juvenil y alternativas para las posiciones de liderazgo y en multinacionales presentes en toda la región
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Edición 319: Empresas Preferidas por el Talento 2026
Edición E&N 318: Líderes exportadores 2026
Edición E&N 317: Gigantes de la Sostenibilidad
Edición E&N 316: TOM Bancario 2026 y Ranking de Bancos
Edición E&N 315: TOM 2026, marcas conectadas en los cerebros de Centroamérica
Edición E&N 314: Ricardo Castillo Sinibaldi, Mr. Felicidad
Edición E&N 313: Marcas Sostenibles, emerge un nuevo consumidor consciente
Edición E&N 312: Rolando Carvajal, el águila despliega sus alas
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