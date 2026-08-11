Edicion Mensual

Edición 319: Empresas Preferidas por el Talento 2026

La lupa de la Unidad de Inteligencia E&N explora por tercer año consecutivo al mercado laboral centroamericano y se afianza como un explorador confiable de las tendencias del sector en la región. Este año, el riguroso trabajo estadístico busca responder a la pregunta ¿en dónde están las mejores oportunidades para trabajar?, la cual arrojó luces sobre qué es lo que valora el talento más allá de un buen salario, pero también de qué forma las empresas se proyectan ante un mercado laboral en evolución. La encuesta Empresas Preferidas por el Talento 2026 arroja importantes resultados sobre las mejores oportunidades laborales, opciones para el primer empleo juvenil y alternativas para las posiciones de liderazgo y en multinacionales presentes en toda la región