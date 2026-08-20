Cervecería Ambev presenta "Salud por los Bares", una iniciativa para reconocer su aporte a la economía

Por E&N Brand Lab

En conmemoración del Día Internacional de la Cerveza, Cervecería Ambev Guatemala presentó el movimiento “Bridemos por nuestros bares”, un reconocimiento al papel que estos establecimientos desempeñan en la economía, la convivencia social y el fortalecimiento de las comunidades.

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, Cervecería Ambev Guatemala presenta “Brindemos por nuestros bares”, un movimiento que busca reconocer el papel de estos establecimientos dentro de una amplia cadena de valor que involucra empleos, proveedores, servicios y actividad comercial. Además, destaca la función social que cumplen al convertirse en puntos de encuentro donde las personas comparten, celebran y construyen vínculos.

Un estudio desarrollado por Oxford Economics, en colaboración con AB InBev, la cervecera más grande del mundo, a la que pertenece Cervecería Ambev Guatemala, dimensiona el impacto económico y social de los bares en cinco mercados: Brasil, México, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, estos establecimientos contribuyen con US$126.3 mil millones al PIB, respaldan más de 2 millones de empleos y generan, en conjunto, US$41.3 mil millones en ingresos fiscales. Además, el estudio identifica más de 360 mil bares y alrededor de 162 millones de visitas mensuales en los mercados analizados.

“En Cervecería Ambev Guatemala entendemos que detrás de cada copa servida y de cada brindis, hay miles de familias guatemaltecas que dependen de esta cadena de valor. Los bares y restaurantes son el corazón de nuestras comunidades y un pilar indiscutible para la reactivación y el crecimiento económico del país”, afirmó Ricardo Urteaga, director País de Cervecería Ambev Guatemala.