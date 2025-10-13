Café Oro: Uniendo familias y amigos en cada rincón de Honduras

Por: E&N Brand Lab para Café Oro

Café Oro impulsa momentos de unión y acompaña a las familias hondureñas en su día a día y en las celebraciones más importantes del país. Con más de medio siglo de trayectoria, la marca ha demostrado que la tradición puede convivir con la innovación, manteniéndose vigente y cercana a cada generación. En línea con esa visión, la marca renovó recientemente su identidad visual, modernizando su imagen sin perder la esencia que la ha convertido en un referente nacional.

Bajo el concepto “Café Oro nos une”, la marca refuerza su propósito: ser un habilitador de conexiones reales entre amigos y familias hondureñas. Un pilar importante de esta evolución es la apuesta por la innovación, que ya empezó con su nuevo café soluble liofilizado, una categoría que representa un salto en calidad y experiencia de consumo.

El café instantáneo liofilizado conserva mejor el aroma y el sabor del café recién hecho, brindando al consumidor hondureño la posibilidad de disfrutar de una taza deliciosa, práctica e instantánea. “Estamos muy entusiasmados con la capacidad de competir en nuevos segmentos del mercado del café en Honduras. El café liofilizado nos permite llegar a consumidores que buscan practicidad sin renunciar al sabor y la calidad que caracterizan a Café Oro”, explica Christian Montalvo, Director Comercial de la marca.

El compromiso con la innovación no se limita al producto, también se refleja en la escucha constante al consumidor y en la creación de soluciones que se ajusten a sus necesidades. Gracias a este enfoque, próximamente se presentarán nuevos formatos y opciones de menor gramaje, pensados para que más hondureños puedan acceder a un café instantáneo de alta calidad con una inversión accesible.

Además, Café Oro fortalece a su equipo humano, capacitando a sus colaboradores para que conozcan a fondo los atributos del producto y transmitan al consumidor la pasión y la confianza en el gran sabor de la marca. Con estos pasos, Café Oro reafirma su liderazgo histórico, al tiempo que abre camino hacia el futuro del consumo de café en Honduras, consolidándose como una Lovemark que evoluciona al ritmo de las necesidades de sus clientes.

CON LA "H"

Café Oro patrocina a la Selección Nacional de Honduras. El fútbol, como el café, es parte fundamental de la cultura de todos los hondureños, potencializando momentos de unión y experiencias memorables en las personas. La marca busca mayor presencia en el patrocinio de eventos deportivos y culturales.