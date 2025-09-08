Café Oro, una marca con propósito que evoluciona para inspirar

Por E&N Brand Lab para Café Oro

Café Oro, una de las marcas emblema de Honduras, atraviesa un momento clave de evolución. La compañía ha apostado por una renovación estratégica de fondo, que ya genera resultados tangibles en el mercado. Solo en el primer cuatrimestre de 2025, sus ventas crecieron un 20 % respecto al mismo período del año anterior.

Detrás de esta transformación está Christian Montalvo, Director Comercial dela empresa y líder del proceso de innovación. Desde su visión, la evolución de la marca no es solo una respuesta al mercado, sino una forma de conexión auténtica con los consumidores.

“Evolucionar es la mejor manera de honrar a nuestros consumidores. Apostamos por la innovación porque comprendemos que hoy la gente quiere más que un producto: quiere experiencias, conexiones y un sentido de propósito”, explica.

Con un pie en la tradición y la mirada puesta en el futuro, Café Oro busca posicionarse como símbolo del nuevo café hondureño: con raíces profundas, pero capaz de innovar, conectar, crecer y afianzar la confianza de los consumidores.

Montalvo destaca que a partir de esta estrategia, la marca busca mantener el éxito y la competitividad en un mercado tan dinámico que presenta desafíos tanto externos como internos.

El directivo destaca que esta estrategia busca afianzar el valor y confianza de la marca, en un entorno en el que está latente la volatilidad de los precios internacionales del café como un reto externo significativo. Internamente, el equilibrio entre “agresividad y paciencia” es crucial. “Tener claras las oportunidades, pero saber que debemos comernos el elefante por partes”, señala.

TRES ACCIONES CLAVEDE CAFÉ ORO

01. La renovación de la identidad visual de dos de sus marcas.

02. Mayor apalancamiento de canales digitales para aumentar la visibilidad y cercanía con los consumidores.

03. Lanzamiento de “En todo está Oro”, la primera campaña 360° de la marca en 50 años.

Christian Montalvo, Director Comercial de Café Oro