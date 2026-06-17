Casa del Ron abre nueva tienda en Tegucigalpa

Distribuidora Istmania fortalece su portafolio premium en zona de alto crecimiento del sur de la capital con Casa del Ron en City Plaza.

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    Manuel Munguía, Jairo Canales y Milto Zelaya durante el corte de cinta de inauguración de Casa del Ron en City Plaza, Tegucigalpa.
2026-06-17

Por E&N Brand Lab para Distribuidora Istmania

Casa del Ron, marca referente en licores premium, inauguró su nueva tienda en Honduras en el City Plaza, complejo comercial ubicado en el Anillo Periférico de Tegucigalpa, una apertura consolida la presencia de la compañía en el dinámico corredor sur de la capital hondureña, una zona de expansión acelerada, y eleva su oferta experiencial para consumidores locales.

El evento de lanzamiento incluyó catas sensoriales, brindis y networking, atrayendo a conocedores y nuevos clientes. La tienda presenta un portafolio de más de 150 marcas internacionales —whiskies, tequilas, rones y vinos—, diseñado para conocedores y principiantes, con énfasis en sabores, historias y maridajes.

“Estamos muy contentos y orgullosos de abrir Casa del Ron en esta zona de Tegucigalpa, un sector que ha mostrado un crecimiento acelerado. Queremos acercarnos al consumidor, brindarles acceso a productos premium sin necesidad de desplazarse largas distancias, pero sobre todo ofrecerle una experiencia completa, donde cada visita sea un descubrimiento”, expresó Manuel Munguía, gerente general de Distribuidora Istmania.

Añadió que Casa del Ron no es solo una tienda, es un showroom donde cada botella tiene una historia. “Nuestro equipo está preparado para guiar a los clientes, ya sea para elegir un vino, planificar un evento o descubrir nuevos sabores. Apostamos por crear experiencias memorables que conecten con el estilo de vida de nuestros consumidores”, destacó Munguía.

Casa del Ron abre nueva tienda en Tegucigalpa

Casa del Ron transforma la venta tradicional en un espacio interactivo con catas, eventos y asesoría experta, generando un esquema de experiencias personalizadas. El nuevo local en Tegucigalpa incluye áreas dedicadas reforzando su rol como referente en licores premium en Honduras.

Desde la apertura de su primera tienda en Palmira en 2014, Casa del Ron ha mantenido un crecimiento sostenido en el país, expandiéndose hacia San Pedro Sula, Roatán y ahora el sur de Tegucigalpa.

EXPERTOS EN LICORES PREMIUM

La solidez de Casa del Ron se sustenta en décadas de experiencia y liderazgo en la industria. Distribuidora Istmania es pionera en la comercialización de licores en Honduras y ha marcado estándares de calidad, innovación y servicio.

Con más de 60 años de trayectoria, la compañía ha evolucionado junto al consumidor hondureño, adaptándose a nuevas tendencias y fortaleciendo su portafolio con marcas reconocidas a nivel internacional.

Istmania cuenta con el respaldo de Grupo Pellas de Nicaragua e Industrias Licoreras de Guatemala con el que consolida una operación robusta, con altos estándares de calidad certificados.

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Redacción web
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