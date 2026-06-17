Casa del Ron abre nueva tienda en Tegucigalpa

Por E&N Brand Lab para Distribuidora Istmania

Casa del Ron, marca referente en licores premium, inauguró su nueva tienda en Honduras en el City Plaza, complejo comercial ubicado en el Anillo Periférico de Tegucigalpa, una apertura consolida la presencia de la compañía en el dinámico corredor sur de la capital hondureña, una zona de expansión acelerada, y eleva su oferta experiencial para consumidores locales.

El evento de lanzamiento incluyó catas sensoriales, brindis y networking, atrayendo a conocedores y nuevos clientes. La tienda presenta un portafolio de más de 150 marcas internacionales —whiskies, tequilas, rones y vinos—, diseñado para conocedores y principiantes, con énfasis en sabores, historias y maridajes.

“Estamos muy contentos y orgullosos de abrir Casa del Ron en esta zona de Tegucigalpa, un sector que ha mostrado un crecimiento acelerado. Queremos acercarnos al consumidor, brindarles acceso a productos premium sin necesidad de desplazarse largas distancias, pero sobre todo ofrecerle una experiencia completa, donde cada visita sea un descubrimiento”, expresó Manuel Munguía, gerente general de Distribuidora Istmania.

Añadió que Casa del Ron no es solo una tienda, es un showroom donde cada botella tiene una historia. “Nuestro equipo está preparado para guiar a los clientes, ya sea para elegir un vino, planificar un evento o descubrir nuevos sabores. Apostamos por crear experiencias memorables que conecten con el estilo de vida de nuestros consumidores”, destacó Munguía.