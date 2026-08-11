La UAM apuesta por la inteligencia artificial como eje de la educación del presente y del futuro

Por E&N Brand Lab para Universidad Americana
Durante años, la transformación digital en las organizaciones se entendió como la incorporación de nuevas plataformas, software o infraestructura tecnológica. En la Universidad Americana (UAM) el cambio comenzó cuando la tecnología dejó de concebirse como un recurso de apoyo y pasó a convertirse en un componente estratégico del modelo educativo.
La pregunta que impulsó esa visión fue simple: ¿cómo formar profesionales capaces de responder a un entorno donde la IA, automatización y medicina digital evolucionan más rápido que los programas académicos tradicionales? La respuesta fue construir un ecosistema donde el aprendizaje, la investigación y la innovación ocurren de forma integrada.
Uno de sus principales referentes es el Centro de Inteligencia Artificial y Robótica (CIAR), concebido como un espacio para experimentar y resolver problemas, que como un laboratorio tecnológico convencional. Allí, estudiantes, docentes e investigadores desarrollan soluciones mediante IA, robótica e investigación aplicada, transformando la IA de un contenido académico a herramienta para generar proyectos interdisciplinarios, prototipos y propuestas de impacto real.
“La tecnología solo genera valor cuando desarrolla capacidades humanas. Nuestro objetivo no es formar usuarios de IA, sino profesionales capaces de comprenderla, mejorarla y liderar su aplicación con criterio ético y visión de futuro”, destaca el Dr. Napoleón Guerrero Flores, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que dirige el CIAR.
TECNOLOGÍA MÉDICA
La transformación en la UAM también se refleja en las ciencias de la salud. En la Facultad de Ciencias Médicas, simuladores clínicos de alta fidelidad como Hall Pediatric y Victoria —junto con el laboratorio de anatomía virtual equipado con tecnología SECTRA— redefinen la preparación delos futuros médicos.
Antes de enfrentarse a pacientes reales, los estudiantes entrenan en escenarios clínicos seguros, repetibles y medibles, fortaleciendo habilidades diagnósticas, capacidad de respuesta y toma de decisiones.
La misma visión impulsa a la Facultad de Odontología, que avanza con el primer laboratorio universitario de odontología digital del país. El proyecto integra escáneres intraorales, impresión 3D y sistemas CAD/CAM para optimizar la formación clínica, reducir tiempos de fabricación, incrementar la precisión de las restauraciones y ofrecer tratamientos más personalizados.
Sin embargo, la verdadera inversión no está solo en el equipamiento. Cada incorporación tecnológica va acompañada de procesos de actualización docente, capacitación especializada y fortalecimiento de competencias digitales, convencidos de que ninguna herramienta transforma una institución si las personas no desarrollan la capacidad de utilizarla estratégicamente.
INNOVADORA
Para la UAM y su Junta de Directores, liderada por el doctor Félix Palacios Bragg, la transformación digital no responde únicamente a la necesidad de mantenerse a la vanguardia; forma parte de una visión orientada a preparar el talento que demandará la economía digital de Nicaragua y Centroamérica.
La institución de educación superior se posiciona como líder por su innovación, tecnología y sostenibilidad, respaldada por una acreditación nacional y cuatro certificaciones internacionales: ISO 90001 y 21001; ISO 14001 y 50001.