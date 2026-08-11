La UAM apuesta por la inteligencia artificial como eje de la educación del presente y del futuro

Por E&N Brand Lab para Universidad Americana

Durante años, la transformación digital en las organizaciones se entendió como la incorporación de nuevas plataformas, software o infraestructura tecnológica. En la Universidad Americana (UAM) el cambio comenzó cuando la tecnología dejó de concebirse como un recurso de apoyo y pasó a convertirse en un componente estratégico del modelo educativo.

La pregunta que impulsó esa visión fue simple: ¿cómo formar profesionales capaces de responder a un entorno donde la IA, automatización y medicina digital evolucionan más rápido que los programas académicos tradicionales? La respuesta fue construir un ecosistema donde el aprendizaje, la investigación y la innovación ocurren de forma integrada.

Uno de sus principales referentes es el Centro de Inteligencia Artificial y Robótica (CIAR), concebido como un espacio para experimentar y resolver problemas, que como un laboratorio tecnológico convencional. Allí, estudiantes, docentes e investigadores desarrollan soluciones mediante IA, robótica e investigación aplicada, transformando la IA de un contenido académico a herramienta para generar proyectos interdisciplinarios, prototipos y propuestas de impacto real.

“La tecnología solo genera valor cuando desarrolla capacidades humanas. Nuestro objetivo no es formar usuarios de IA, sino profesionales capaces de comprenderla, mejorarla y liderar su aplicación con criterio ético y visión de futuro”, destaca el Dr. Napoleón Guerrero Flores, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que dirige el CIAR.