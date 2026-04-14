Cementos Progreso: Propósito e innovación que construye la región

La presencia de Cementos Progreso en el Top of Mind del sector construcción responde a una estrategia de marca basada en excelencia, innovación, cercanía con el cliente y un propósito claro: acompañar el desarrollo de proyectos que impulsan el crecimiento de las comunidades en la región.

Por E&N Brand Lab para Cementos Progreso Permanecer en la mente de los consumidores no es un hecho casual. En el caso de Cementos Progreso, el Top of Mind es el resultado de una estrategia sostenida que combina excelencia, propósito, innovación y una relación cercana con quienes construyen el desarrollo de la región. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha fortalecido su portafolio y su propuesta de valor para responder a la evolución del sector construcción. Su visión es clara: convertirse en el proveedor favorito de sus clientes y cumplir con el rol que define su negocio: construir sueños junto a ellos. Este propósito se refleja también en uno de los mensajes más reconocidos de la marca: “Compartimos sueños, construimos realidades”, una idea que sintetiza su forma de entender la construcción no solo como una actividad económica, sino como un motor que transforma comunidades y mejora la calidad de vida de las personas. “Más que hablar de historia, hablamos de capacidad de adaptación. Nuestra experiencia nos permite anticipar necesidades y responder con soluciones pertinentes para cada mercado”, explica Sofía Calderón, Gerente de Mercadeo de Cementos Progreso. Esa capacidad ha sido una constante en la evolución de la marca.

EXPERIENCIAS QUE DEJAN HUELLA

Fortalecer la recordación implica construir experiencias relevantes en cada interacción. En el sector construcción, cada proyecto presenta realidades distintas: desde grandes desarrollos urbanos hasta un piso en una vivienda rural, que puede cambiar por completo el futuro de una familia. Comprender esas dinámicas es clave para que la compañía diseñe soluciones alineadas con las necesidades reales de sus clientes. Este enfoque forma parte de una cultura de servicio orientada a escuchar, acompañar y sorprender al cliente en cada etapa de su relación con la marca. Calidad consistente, confiabilidad y soluciones prácticas. Esos son los atributos que los clientes mencionan con mayor frecuencia cuando hablan de Cementos Progreso. Esa confianza se construye día a día en cada obra y en cada interacción, fortaleciendo una relación de largo plazo con quienes participan en el desarrollo del sector.

INNOVACIÓN APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN

La innovación es un pilar estratégico para Cementos Progreso. La compañía entiende innovar como una forma de evolucionar desde el conocimiento acumulado, respondiendo a los desafíos actuales del sector construcción. Entre los hitos recientes destaca la expansión regional del portafolio, con la introducción de productos predosificados en El Salvador. Estas soluciones listas para usar simplifican procesos, reducen desperdicios y garantizan resultados consistentes en obra, aportando eficiencia a constructores y usuarios finales. “Los predosificados responden a una necesidad clara del sector: trabajar con mayor precisión y rapidez. Es una innovación que impacta directamente en la productividad de nuestros clientes”, comenta Calderón. La innovación no se limita al desarrollo de productos. También se refleja en iniciativas que buscan elevar los estándares de toda la industria. El Premio a la Excelencia es una de ellas. El reconocimiento -que celebra proyectos constructivos destacados por su calidad, innovación y aporte al desarrollo- amplía su alcance regional. En la próxima edición se reconocerán obras en Guatemala, Belice, El Salvador, Costa Rica y Panamá, consolidando al premio como una plataforma que visibiliza el talento del sector. “Reconocer la excelencia es una forma de impulsar el crecimiento del sector y de destacar el impacto positivo que la construcción tiene en la vida de las personas”, dijo Calderón.

UNA MARCA QUE SE COMUNICA EN CADA DETALLE

La relación con los usuarios se construye a través de elementos cotidianos. Incluso el empaque de los productos forma parte de la identidad de la marca y de su propuesta de valor. Para Cementos Progreso, cada saco de cemento también es un medio de comunicación con quienes utilizan sus materiales en obra. A través del empaque se transmiten mensajes, promociones e iniciativas que buscan generar cercanía con los usuarios y reforzar el sentido de pertenencia con la marca. Este enfoque refleja una visión clara: entender profundamente al consumidor y mantenerse cerca de él, ya sea que se trate de grandes desarrolladores, constructores independientes o maestros de obra.

ESTRATEGIA HACIA EL FUTURO

Mantenerse en el Top of Mind implica anticipar tendencias y responder a las expectativas cambiantes de los consumidores. En el sector, los clientes valoran cada vez más la eficiencia, la sostenibilidad y las soluciones que les permitan optimizar recursos y reducir riesgos. Cementos Progreso integra estas tendencias en su estrategia mediante el fortalecimiento de su portafolio y la incorporación de prácticas responsables en su operación. La sostenibilidad es parte de la manera en que la compañía entiende su crecimiento: integra desarrollo económico, impacto social y responsabilidad ambiental en cada mercado donde opera. “Las marcas que permanecen en la mente de los consumidores son aquellas que generan valor real. Nuestro enfoque está en seguir innovando y contribuyendo al desarrollo sostenible”, dijo. La marca ha logrado posicionarse como un referente confiable porque entiende que cada proyecto representa una oportunidad para construir confianza y desarrollo. “Queremos que, cuando alguien piense en construir, piense en una marca que acompaña, que escucha y que responde con soluciones reales. Esa es la esencia de Cementos Progreso y lo que nos impulsa a seguir innovando”, concluye Sofía Calderón.

UNA MARCA CERCANA

Para Cementos Progreso, figurar como una de las marcas líderes en el Top of Mind (TOM) de una categoría refleja una relación sostenida con clientes, aliados y comunidades, basada en confianza, coherencia y capacidad de adaptación a lo largo del tiempo. “Estar en el Top of Mind significa que las personas nos reconocen como una marca cercana, confiable y comprometida con el desarrollo de sus proyectos y de sus comunidades”, explica Sofía Calderón, Gerente de Marca de Cementos Progreso. “Es una confirmación de que nuestro propósito conecta con las expectativas de quienes construyen la región cada día”.

CONECTAR CON NUEVAS GENERACIONES

La relación con las nuevas generaciones es un eje clave para la marca. A través de iniciativas de capacitación, comunicación digital y comunidades como el Club del Constructor, la compañía mantiene un diálogo constante con quienes forman parte del sector. Estos espacios permiten compartir conocimiento, fortalecer vínculos con los usuarios y acompañar la evolución de la industria en un entorno cada vez más digital. Al mismo tiempo, la marca comparte información de interés a través de plataformas digitales, acercándose a los consumidores que hoy viven gran parte de su experiencia de aprendizaje y comunicación en línea.

PERCEPCIONES VALORADAS

Entre las percepciones que fortalecen la recordación de la marca y explican su permanencia en la mente de los consumidores, están: ►Calidad y desempeño consistente en cada proyecto. ►Acompañamiento técnico y cercanía con el cliente. ►Soluciones que optimizan tiempo y recursos. ►Confianza construida a través de relaciones de largo plazo.

HITOS DE LA MARCA