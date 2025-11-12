Credicomer lanza su banca PREMIUM con una apuesta por la personalización

Por E&N Brand Lab para Credicomer

Hacer sentir al cliente como en casa, con ejecutivos que lo entienden, que lo acompañen en cada decisión de su patrimonio. Credicomer anuncia el inicio de su atención al segmento PREMIUM, enfocado en el servicio a clientes con necesidades financieras especializadas, interesados en realizar inversiones sólidas y rentables a través de productos de capitalización de intereses.

“Para nosotros lo más importante es cómo vamos a hacer sentir al cliente en cada momento de la interacción de los negocios, cómo le vamos a saludar, cómo le vamos a atender, cómo le vamos a resolver su necesidad”, explicó Sully Liseth Guevara Guevara, gerente de Banca Premium de Credicomer.

Esta nueva línea de negocios marca un hito en la evolución de Credicomer, que inició operación en abril de 2009 en El Salvador. Su Centro de Negocios Premium arrancó operación hoy (6 de noviembre) con un equipo enfocado en clientes que quieren realizar inversiones sólidas y rentables a través de productos de capitalización de intereses.

“Queremos ese perfil de cliente que valora el servicio, y una buena experiencia”, agregó Guevara, experta en rentabilizar patrimonio de grandes clientes corporativos.

“En Credicomer hemos construido una trayectoria de 16 años sobre valores firmes: confianza, compromiso y cercanía. Nuestra incursión en el segmento Premium responde a una visión de futuro que busca fortalecer la solidez institucional y ampliar las oportunidades para nuestros clientes. Es una evolución natural de una entidad que no solo ha crecido en presencia, sino también en madurez y capacidad para responder a las necesidades de los salvadoreños más exigentes”, expresó el Presidente de Credicomer, Alfredo Frech Simán.

“Somos una institución que entiende las dinámicas económicas y las aspiraciones de inversión de los salvadoreños, porque compartimos su historia y su visión de progreso. Con la atención Premium damos un paso más para acompañar a nuestros clientes en metas financieras más ambiciosas, con productos que les permitan diversificar su patrimonio y hacerlo crecer con seguridad”, agregó el Gerente General de la entidad, Federico Castellón.

La campaña emblema de Credicomer es DE AQUÍ SOMOS, para resaltar el origen salvadoreño de la marca y de la institución.

Guevara subrayó que Credicomer buscará ser un referente en atención al cliente en El Salvador. “Nuestra propuesta se fundamenta en tres pilares fundamentales: asesoría estratégica personalizada, soluciones financieras a la medida y un acompañamiento constante”, aseguró el ejecutivo. “Es el elemento diferenciador de Banca PREMIUM de Credicomer”, acotó.