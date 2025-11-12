RSM US-El Salvador: “El talento es el motor que impulsa nuestra visión de futuro”

Por E&N Brand Lab para RSM US-El Salvador

El talento humano es el corazón de RSM US-El Salvador y el eje central de su estrategia. Por ello, la compañía reconoce que el crecimiento de la firma depende directamente del bienestar, desarrollo y compromiso de las personas de su equipo. Además, sabe que, para brindar un servicio excepcional a sus clientes, debe contar con los mejores profesionales, nutrir su potencial y acompañarlos en su desarrollo integral.

De esta manera, ser considerada como una de las empresas preferidas para trabajar es un reflejo del compromiso sostenido durante más de 13 años, en los que cada colaborador ha contribuido con su experiencia, liderazgo y valores alineados con su cultura y comportamientos organizacionales, y en el impacto que generan como equipo.

“Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de mantener una cultura sólida, inclusiva y sostenible, capaz de adaptarse al crecimiento, a las nuevas generaciones y a las necesidades cambiantes de nuestros equipos”, aseguran voceros de la compañía.

En un entorno empresarial en el que predomina una fuerte demanda de talento digital, analítico y con visión global, RSM US-El Salvador tiene claro que las empresas deben apostar por experiencias personalizadas de carrera, programas de desarrollo acelerado para jóvenes líderes y ambientes de trabajo flexibles que equilibren tecnología y humanidad. “En RSM US-El Salvador estamos a la vanguardia de estas tendencias, integrando la tecnología en nuestros procesos de captación y desarrollo de talento, y promoviendo el aprendizaje continuo a través de plataformas digitales”, indican.

UNA CULTURA CENTRADA EN LAS PERSONAS

En materia de talento, el diferenciador de RSM US-El Salvador radica en una cultura organizacional centrada en las personas, respaldada por una estrategia de bienestar integral en cuatro dimensiones: bienestar físico, financiero, emocional y comunitario.

La visión de la compañía se pone en práctica desde la implementación de la estrategia de atracción de talento, la cual se basa en identificar personas altamente calificadas que compartan sus valores y cultura. RSM US-El Salvador busca profesionales que estén alineados con su promesa de marca: el poder de ser entendido. Además, colabora activamente con gremios profesionales e instituciones educativas para fortalecer el vínculo con el talento emergente, asegurando una conexión genuina con su propósito de brindar confianza en un mundo en constante cambio.

En RSM US-El Salvador se promueve una cultura basada en valores compartidos, donde la excelencia, el trabajo en equipo, el respeto, la integridad y el sentido de comunidad son pilares fundamentales. A través de espacios de escucha activa, programas de desarrollo y comunicación constante, se cultiva una comunidad cohesionada que vive los valores de RSM en cada interacción, tanto interna como externamente.

En este sentido, el liderazgo en RSM US-El Salvador se centra en empoderar a sus colaboradores para que alcancen su máximo potencial. Para ello, se promueven los valores compartidos a través de las llamadas “5 Cs” —Curiosidad, Coraje, Colaboración, Cuidado y Pensamiento Crítico—, comportamientos que se viven en cada interacción. La visión de la compañía es formar líderes con propósito, que no solo entreguen resultados, sino que también construyan relaciones de confianza y de impacto.

INCENTIVOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

RSM US-El Salvador cuenta con una plataforma robusta de desarrollo profesional que empodera a sus colaboradores a ser protagonistas de su crecimiento bajo el concepto “Aduéñate de tu futuro”, a través del acceso a programas de formación continua, fortalecimiento de habilidades técnicas y blandas, dominio del idioma inglés y desarrollo de competencias interpersonales. Esta visión le ha permitido construir trayectorias de éxito, donde muchos de sus líderes actuales iniciaron en posiciones operativas y han escalado hacia roles estratégicos dentro de la firma.

Asimismo, en RSM US-El Salvador, los incentivos monetarios y no monetarios son relevantes. Entre los que más valoran los colaboradores están: flexibilidad laboral y autonomía excepcionales, junto con planes competitivos de compensación que ofrecen oportunidades de incrementos salariales anuales. También se ofrecen bonificaciones por desempeño y por obtener certificaciones, así como un complemento de aguinaldo que equivale a un mes de salario, así como bonificaciones por referidos y el apoyo económico para estudios superiores.

Además, el seguro médico y de vida privado cubre al 100% a todos los colaboradores, sin importar su cargo, y es extensible a familiares de primer grado.

Otros de los beneficios destacados son: cobertura al 100% del salario durante las incapacidades, incluyendo una licencia de maternidad de 18 semanas y una licencia de paternidad de 6 semanas, y el acceso a una plataforma digital de bienestar que ofrece acceso a profesionales internacionales, incluyendo coaching, psicoterapia y meditación. Asimismo, RSM US-El Salvador cuenta con plataformas integrales y extensivas de aprendizaje y desarrollo de talento y capacitaciones internacionales, lo que enriquece su experiencia profesional y amplía sus horizontes.

Toda esta visión y estrategia de talento ha rendido frutos, y esto queda en evidencia en la satisfacción de sus colaboradores. “Me encanta el nivel de profesionalismo y la forma en que la empresa se relaciona con los empleados, permitiéndonos ser responsables de nuestro trabajo, con horarios flexibles. Trabajar aquí ofrece una gran oportunidad, ya que somos tratados como profesionales y recompensados por nuestro talento y esfuerzo”, sostiene Mauricio Cuéllar, Gerente.

“La experiencia de trabajar en equipo es muy satisfactoria para mí, ya que no solo colaboramos entre nosotros, sino también con otros equipos y tenemos mucha interacción con los expertos de la industria. Es una empresa que apoya a sus empleados, ofreciendo una gran oportunidad de crecimiento para desarrollar su carrera profesional”, agrega Rosa María Ventura, Gerente, mientras que Luis Quezada, Director, concluye: “Siempre estamos actualizándonos con las últimas tecnologías. Además, tenemos la oportunidad de colaborar con colegas de Estados Unidos y otras regiones. La empresa realmente se preocupa por el bienestar de sus equipos”.