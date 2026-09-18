De la estrategia a los resultados: EPM Guatemala avanza en su gestión ASG

EPM Guatemala consolida una administración empresarial enfocada en la generación de valor sostenible, bajo un enfoque ambiental, social y de gobernanza (ASG), fortaleciendo simultáneamente su desempeño financiero y operativo.

Por E&N Brand Lab para EPM Las empresas que integran EPM Guatemala presentaron su Sexto Informe de Sostenibilidad, un documento que refleja cómo los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) forman parte de la estrategia y de la gestión del negocio, y cómo esta visión se traduce en resultados concretos para los clientes, los territorios y Guatemala. Bajo el concepto “Energía que evoluciona con Guatemala”, el informe recoge los principales resultados alcanzados en 2025, en un contexto marcado por la transformación energética, desafíos asociados al cambio climático y nuevas expectativas regulatorias y sociales. EPM Guatemala consolidó una gestión enfocada en generar valor sostenible, fortaleciendo de manera simultánea su desempeño financiero, operativo, social, ambiental y de gobernanza. Este enfoque se vincula con el propósito empresarial de Grupo EPM: “Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”, que orienta la manera en que la organización entiende su responsabilidad frente al desarrollo de los territorios donde está presente.

GENERAR VALOR DESDE UNA VISIÓN SOSTENIBLE

La sostenibilidad parte de la estrategia y se incorpora a las decisiones del negocio. En 2025, EPM Guatemala generó un Valor Económico Directo Generado de Q8.491,7 millones y distribuyó Q8.012 millones entre trabajadores, proveedores, Estado, sector financiero y comunidades. El desempeño también se reflejó en la evolución de sus negocios. EEGSA alcanzó 1.584.255 clientes, mientras que COMEGSA registró una demanda de 5.023 GWh. Por su parte, TRELEC respaldó la solidez del sistema mediante una red de cerca de 85 subestaciones y más de 800 kilómetros de líneas, contribuyendo a la continuidad y resiliencia de la operación.

UNA OPERACIÓN MÁS CONFIABLE Y RESILIENTE

La infraestructura eléctrica es fundamental para el desarrollo económico y social. Por ello, fortalecer la confiabilidad y resiliencia del sistema constituye uno de los principales ámbitos donde la estrategia se convierte en resultados. Al cierre de 2025, EPM Guatemala operaba 18.516kilómetros de redes de distribución, 80.835 transformadores de distribución, 85 subestaciones de transmisión y 2.169 MW de capacidad instalada en subestaciones. El fortalecimiento de estas capacidades contribuyó a mejorar la calidad del servicio. El SAIDI se redujo de 5,49 horas en 2024 a 4,29 horas en 2025, mientras que el SAIFI pasó de 3,09 a 2,61 interrupciones promedio por usuario, reflejando avances en continuidad, confiabilidad y eficiencia operativa.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ACCIÓN CLIMÁTICA

La dimensión ambiental de la estrategia ASG se expresa en acciones orientadas hacia una operación más eficiente y una mayor participación de fuentes renovables. En 2025, el 68 % de la energía contratada por EEGSA en el Mercado a Término y el 65 % de la comercializada por COMEGSA provinieron de fuentes renovables. Además, se colocaron 39.351 certificados internacionales de energía renovable (I-REC), contribuyendo a respaldar el consumo de energía proveniente de fuentes limpias y la descarbonización de clientes y mercados. EEGSA también redujo su consumo operativo a 4.505 MWh e incrementó en 40 % su energía autoproducida, alcanzando 28 MWh. Estas acciones contribuyeron a reducir 764,85 toneladas de CO2 equivalente en emisiones de alcances 1 y 2. La gestión ambiental se complementó con una inversión de Q2,9 millones en biodiversidad, monitoreo, protección hídrica y gestión de ecosistemas. Asimismo, EPM Guatemala alcanzó un 97 % en el Índice de Gestión Ambiental Empresarial, superando la meta corporativa de 85 %, y ejecutó el 100 % del cronograma de monitoreos biológicos, en los que se identificaron 183 especies con algún grado de amenaza en áreas bajo gestión.

GOBERNANZA PARA GENERAR CONFIANZA

La sostenibilidad requiere una gestión ética, transparente y capaz de anticipar y gestionar riesgos. En 2025 se realizaron 29 auditorías internas y dos asesorías especializadas, alcanzando el 100 % de cumplimiento del plan anual. Además, el 100 % del personal directivo fue capacitado en liderazgo ético y anticorrupción, todos los trabajadores actualizaron sus declaraciones de conflicto de interés y se fortaleció la gestión integral de riesgos bajo el modelo Gobierno, Riesgo y Control. Los resultados del sexto Informe de Sostenibilidad muestran una evolución de la gestión ASG hacia un enfoque cada vez más integrado a la estrategia empresarial. Para EPM Guatemala, avanzar significa fortalecer una operación confiable, transparente y sostenible, capaz de responder a los desafíos del sector eléctrico y contribuir al desarrollo del país. Así, “Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor” conecta la estrategia con la acción y los resultados, con la mirada puesta en generar valor económico, social y ambiental para Guatemala y las futuras generaciones.

VISIÓN DE LARGO PLAZO

EPM Guatemala mantiene una posición estratégica para contribuir al desarrollo energético del país con visión de largo plazo. La evolución hacia enfoques de doble materialidad y la incorporación progresiva de estándares internacionales como como Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y Corporate Sustainability Reporting Directive / European Financial Reporting Advisory Group (CSRD/EFRAG fortalecen su preparación frente a los desafíos futuros.

ENERGÍA QUEEVOLUCIONACON GUATEMALA

En 2025, EPM Guatemala consolidó una gestión enfocada en la generación de valor sostenible, fortaleciendo simultáneamente su desempeño financiero, operativo, social, ambiental y de gobernanza. La organización continuó posicionándose como un actor estratégico del sistema eléctrico guatemalteco, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la toma de decisiones y en la operación del negocio.

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