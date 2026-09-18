En Costa Rica Club de Gestores de Talento BAC reunió a líderes empresariales entorno a la creación de Confianza

Desde su lanzamiento en el año 2024, el Club se ha consolidado como un punto de encuentro para líderes de recursos humanos, que, en esta ocasión, interactuaron con el reconocido referente internacional en liderazgo y confianza, Stephen M.R. Covey, quien les brindó un marco sobre el valor de la generación de confianza para potenciar al talento humano e impulsar a las empresas.

Frente a esto, el pasado 9 de septiembre, el Centro de Convenciones en Costa Rica se convirtió en el escenario perfecto para reunir a unos 200 gerentes de recursos humanos, asistentes y gestores de talento de las principales corporaciones y empresas medianas, las cuales le han apostado a evolucionar y conectarse con las mejores prácticas, aprender nuevas perspectivas y crear conexiones que les permitan llevar a sus organizaciones al siguiente nivel.

Y es que, en definitiva, la forma en que las empresas atraen, desarrollan y fortalecen a sus equipos y talento humano se ha convertido en un componente cada vez más relevante para ser disruptivas.

En un espacio de interacción, networking, intercambio de experiencias y relajada conversación, líderes empresariales de todo Costa Rica se dieron cita en el Club de Gestores de Talento BAC, un evento de alto nivel que abre las puertas a nuevas tendencias y principales desafíos de la gestión en materia de recursos humanos.

De acuerdo con Lorena Arce, vicepresidenta de Banca de Empresas de BAC, el Club de Gestores de Talento fue creado con un objetivo muy claro, ofrecerles a los clientes que han confiado el pago de sus planillas al Banco, una comunidad de pertenencia para establecer redes y crear círculos de conversación. Básicamente BAC es un habilitador de puntos de sinergia.

“Desde su creación ha funcionado como un punto de partida para desarrollar esos nuevos conocimientos que son utilizados y se aprovecharán a futuro para hacer crecer las organizaciones, y en esta ocasión nos enfocamos en el tema de la confianza, porque en definitiva es un valor determinante sobre todo en los tiempos de incertidumbre que el mundo atraviesa”, comentó la ejecutiva.

Desde su perspectiva, la confianza es una de las características más importantes que tiene BAC y que valoran sus clientes, de allí, que llevarlo al Club de Gestores de Talento resulta estratégico, de manera que los líderes puedan dirigir las empresas y hacerlas trascender con mayor certeza y tranquilidad en contextos volátiles.

Agregó que han tenido oportunidad de compartir con diversos expositores a nivel internacional, para seguir construyendo espacios y conectar, compartir experiencias, generar conversación alrededor de un tema que es de no agotar. “El tema del liderazgo organizacional nos reta día a con día y nos invita a reinventarnos y conectar con los públicos que queremos mantener cautivados”, manifestó.

En el marco de la conferencia dirigida por Stephen M.R. Covey, los líderes empresariales tuvieron espacio para compartir ideas y criterios sobre impactar e influir en la construcción de esa confianza, tanto a lo interno de las organizaciones como ante sus públicos externos y así impulsar su credibilidad.

Covey fue enfático en que alcanzar este punto, permite potenciar los negocios, así como aumentar la experiencia y el bienestar de las personas, porque uno de los mayores intereses de clientes y aliados es encontrar marcas en las que confiar, esas que crean valor y están cercanas.

“La confianza es la competencia #1 que se necesita actualmente en las compañías, porque es la que cambia todo, es un impulsor económico que va más allá de ser una virtud social, es altamente rentable. De hecho, las organizaciones con alta confianza son 11 veces más innovadoras que aquellas que no han desarrollado esta característica y los empleados que confían en sus líderes tienen 14 veces más probabilidades de estar completamente comprometidos”, detalló el experto.

Durante su conferencia, ahondó en los cuatro pilares de la confianza, que se enmarcan en: la Integridad como principio que gobierna; la Intención de demostrar que la empresa realmente se preocupa por sus públicos; el desarrollo de Capacidades que demuestren los enormes potenciales de servicio; y los Resultados que hablan por su organización.

Covey también expuso a los líderes sobre las trece conductas de alta confianza que deben impulsar en sus organizaciones, en las que destaca hablar con franqueza, demostrar respeto, crear transparencia, corregir los errores, demostrar lealtad, lograr resultados, mejorar siempre que sea posible, enfrentar la realidad, tener claras las expectativas, rendir cuentas, escuchar constantemente, cumplir los compromisos y llevar ese proceso de confianza a todos los de la compañía.