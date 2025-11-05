Desarrollo profesional y bienestar integral, el motor del éxito de BAC

Por E&N Brand Lab para BAC

Para BAC, la atracción del talento adecuado es el resultado de la construcción de una sólida marca empleadora, la cual se construye gracias a una cultura de propósito, innovación y cercanía, donde cada persona es protagonista de su desarrollo. “Aquí, cada colaborador tiene voz, espacio para crecer y oportunidades reales de impacto en la organización, en su comunidad y en su vida (...) Ubicarnos entre las empresas preferidas por el talento significa conectar con sus valores, aspiraciones y propósito de vida”, destaca Jessica Mora, VP Corporativa Senior de Experiencia y Sostenibilidad de BAC.

Añade que en el banco, las personas crecen, se cuidan y trascienden gracias a una propuesta de valor de cuatro pilares: conexiones profundas, bienestar integral, desarrollo personal y propósito compartido, cultura que se refleja en más de 5.800 conversaciones entre líderes y colaboradores, una oferta robusta con más de 60 programas de liderazgo —incluyendo Liderazgo Femenino, Transformacional y con Propósito— y un Programa Ejecutivo que en 12 generaciones ha tenido 150 graduados.

Los resultados de BAC, son consecuencia de un plan integral de desarrollo profesional con resultados medibles en el tiempo. “La proyección profesional es tangible y medible. Ofrecemos trayectorias de carrera claras, con movilidad horizontal y vertical para que cada persona crezca dentro de la organización. Ese compromiso se refleja en resultados: desde 2023, la movilidad interna creció 52%. Acompañamos ese avance con mentoring, coaching y formación especializada —Coaching Ejecutivo, Ser líder en BAC, Academia Mujeres STEM, Un viaje a tu desarrollo, entre otros— y con un ecosistema de aprendizaje de clase mundial”, describe Mora.

Estas acciones se traducen en más de 875.000 horas de formación en la región, 116.000 dedicadas exclusivamente a líderes, y acceso a plataformas como LinkedIn Learning, Udemy, AWS, Microsoft Learn, Pluralsight, Gartner y Cornerstone.

“Nuestro Learning Scorecard supera con holgura el benchmark regional (Activación 100% vs 73%, Repetición74 % vs 50 %, 49,8 videos por usuario vs 14,4, 2,7 horas por usuario vs 0,9)”, destaca la VP Corporativa Senior de Experiencia y Sostenibilidad.

ORGULLO BAC

Mora reconoce que el mayor orgullo de BAC es el talento formado internamente. Gracias a sus iniciativas de movilidad dentro del banco, muchos de sus líderes tienen su inicio como colaboradores juniors. “Desde 2023, contamos con graduados del Programa Ejecutivo, con una satisfacción e NPS de 100. Los reconocimientos externos validan esta cultura de desarrollo: EFY#1 en la industria bancaria para jóvenes profesionales; EFYFEM #8 en la región y #3 en la industria financiera como una de las mejores empresas para mujeres jóvenes; y MERCO Costa Rica #1 en Talento, destacando en atracción y fidelización, los que se logran también, en parte, con incentivos monetarios y no monetarios.

“Los incentivos que más valoran nuestros colaboradores combinan competitividad y propósito. En lo monetario, contamos con bonos por desempeño alineados a resultados y cultura, beneficios flexibles que se adaptan a las necesidades de cada persona y ajustes salariales por alto desempeño y resultados. En lo no monetario, nuestro foco es el bienestar integral —emocional, físico y financiero—con programas de wellness y acompañamiento; horarios flexibles, esquemas híbridos y días de propósito para voluntariado; acceso a plataformas globales de aprendizaje”.

INNOVACIÓN EN RRHH

BAC innova en favorde la experiencia del colaborador. Es así como implementa IA en procesos clave de RRHH para hacer más eficiente y personalizada la selección; en un proceso en el que el talento es protagonista ya que participa en el diseño y adopción de soluciones, y define roles y métricas para la colaboración humano-IA.

La estrategia BAC se apoya en tres pilares: Cultura y Cambio, Skills y Alfabetización, y Relaciones IA-Humanos, con programas de reskilling y upskilling en IA, ética digital y pensamiento crítico. Además, co-crea con sus colaboradores para rediseñar on boarding, desempeño, liderazgo y bienestar, en espacios participativos que fortalecen la escucha activa.

"LA INNOVACIÓN NO ES SOLO TECNOLÓGICA; TAMBIÉN ES LIDERAZGO, CULTURA Y EXPERIENCIA DEL COLABORADOR, CENTRADA EN LAS PERSONAS”.

Jessica Mora, VP Corporativa Senior de Experiencia y Sostenibilidad de BAC.