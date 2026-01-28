Diunsa conmemora el Día de la Mujer Hondureña impulsando a emprendedoras del programa Espacio para Crecer

Por E&N Brand Lab

Con motivo del Día de la Mujer Hondureña, Diunsa llevó a cabo un desayuno de inicio de actividades del Programa Espacio para Crecer, con el objetivo de intercambiar expectativas y reconocer la labor que llevan a cabo las emprendedoras participantes en esta iniciativa.

El programa Espacio para Crecer, que cuenta con 15 años de funcionamiento, está orientado a proporcionar espacios gratuitos en las tiendas Diunsa para la realización de expo-ventas de productos hechos por emprendimientos, con énfasis en aquellos liderados por mujeres.

“Espacio para Crecer tiene por objetivo apoyar a emprendedoras, convirtiéndose en una ventana que permite proyectarse y dar a conocer sus productos, al mismo tiempo que facilita oportunidades de aprendizaje y networking” expresó Diana Faraj de Larach, directora de RSE de Diunsa.

El evento reunió a más de 60 emprendedoras, que tuvieron oportunidad de intercambiar experiencias y participar de una conferencia motivacional facilitada por Tesla Callejas, reconocida consultora.

Gladys Alejandra Ramírez, Gerente de RSE de Diunsa, expresó que “en 2025 este programa contó con la participación de 220 emprendimientos a nivel nacional”.

El programa Espacio para Crecer forma parte de la estrategia de RSE y sostenibilidad de Diunsa, alineada con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 5, Igualdad de Género; ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico y ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.

Para el desarrollo de expoventas mensuales, Diunsa cuanta con aliados estratégicos: Voces Vitales de Honduras, Junior Achievement, Municipalidad de Comayagua, Cámara de Comercio de Comayagua, Oficina Municipal de la Mujer, en La Ceiba; Cámara de Comercio de Tocoa y Municipalidad de Danlí.

Esta iniciativa recibió en 2017 el reconocimiento del Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi, como una de las Mejores Prácticas de RSE en América Latina, en la categoría de comunidad.